Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Conférence sur 'Le 20 août dans la mémoire nationale'

Alger — L'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) a organisé, mardi, une conférence intitulée "Le 20 août dans la mémoire nationale", à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, marquant le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 août 1955 - 1956).

S'exprimant lors de cette conférence, le directeur général de l'INESG, M. Abdelaziz Medjahed, a affirmé que l'offensive du Nord-Constantinois et le Congrès de la Soummam constituent deux étapes charnières de la lutte armée contre le colonialisme abject, et de la Mémoire nationale, en vue de commémorer les sacrifices des chouhada et moudjahidine pour l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale, appelant les jeunes à s'inspirer de ces sacrifices pour le parachèvement du processus d'édification.

M. Medjahed a indiqué que ces deux évènements "ont démontré à l'opinion publique internationale le caractère populaire de la Révolution de libération ainsi que l'attachement du peuple algérien à son droit au recouvrement de sa souveraineté et sa capacité à s'organiser pour faire face à l'armée française, en sus de l'internationalisation de la cause algérienne et la structuration du combat politique et militaire". Pour lui, il est important de comprendre la portée de ces deux évènements en tirant les enseignements des sacrifices des héros de la guerre de libération.

Plusieurs intervenants ont été unanimes à souligner l'importance d'approfondir les recherches et les études sur ces deux évènements qui ont constitué "un tournant décisif dans le parcours de la lutte nationale".