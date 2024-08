communiqué de presse

Après le Studio Kalangou au Niger, les sites d'information sénégalais PressAfrik et Financial Afrik, le site d'information nigérian NatureNews ainsi que la radio ivoirienne Gbêkê FM, ont obtenu la certification "Journalism trust initiative" (JTI). Initiée par Reporters sans frontières (RSF), celle-ci permet de valoriser les acteurs qui respectent les normes professionnelles et la déontologie journalistiques.

"Ces nouvelles certifications JTI sont une étape cruciale pour promouvoir un journalisme de qualité en Afrique. Elles renforcent la crédibilité des médias qui s'engagent à respecter des standards élevés d'éthique et de professionnalisme. Validée par des audits indépendants, la certification JTI est un signe fort de l'engagement de ces médias à offrir à leur public une information fiable et transparente. RSF est décidée à accompagner le maximum de médias dans le processus JTI en Afrique, une réponse concrète face à la crise de confiance entre les médias et le public.

Sadibou Marong

Directeur du bureau Afrique Subsaharienne de RSF

PressAfrik, Financial Afrik, NatureNews et Gbêkê FM, sont les premiers médias certifiés JTI dans leurs pays respectifs. Au Sénégal, PressAfrik traite d'informations généralistes depuis 2008, là où Financial Afrik aborde principalement l'actualité économique. Leurs rédactions sont basées à Dakar. Au Nigeria, NatureNews, créé en 2020 à Abuja, est le premier journal indépendant sur l'environnement et les questions climatiques. En Côte d'Ivoire, la radio Gbêkê FM propose des émissions sur la santé, l'éducation, la culture et l'agriculture depuis Bouaké dans la région de Gbêkê, au nord-est du pays.

%

"Dans un contexte international marqué par l'aggravation des manipulations et des infox, l'obtention de cette certification réaffirme le statut et le rôle majeur de PressAfrik Group pour apporter une information libre, indépendante, vérifiée et équilibrée à son public.

Ibrahima Lissa Faye

Fondateur de PressAfrik

"Obtenir la certification JTI est une reconnaissance importante pour Gbêkê FM. Cela reflète notre engagement à offrir à nos auditeurs une information vérifiée, équilibrée et de qualité. Nous sommes fiers d'être les premiers en Côte d'Ivoire à franchir cette étape, et nous espérons que cela inspirera d'autres médias à suivre la même voie pour renforcer la confiance dans le journalisme.

Oumar Kobena

Directeur général de Gbêkê FM

Les certifications, validées par des cabinets d'audit indépendants locaux, sont l'issue d'un processus d'évaluation des pratiques de chaque média. PressAfrik, Financial Afrik, NatureNews et Gbêkê FM rejoignent, ainsi, les 35 médias certifiés à ce jour dans le monde.

En Afrique, RSF et ses partenaires ont déjà accompagné, à travers des programmes spéciaux appelés "Fast-Track", plus de 150 médias africains dans la première étape vers la certification JTI, à savoir la publication par les médias d'un rapport de transparence sur leurs pratiques. Cette auto-évaluation est ensuite vérifiée par un cabinet d'audit indépendant, qui délivre la certification pour deux ans si le niveau de conformité requis est atteint. Afin d'obtenir le label JTI, les médias peuvent désormais réaliser cet audit auprès de six certificateurs accrédités dans la région, basés en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin et au Togo.

Initiée par RSF, la norme internationale JTI a pour objectif de restaurer la confiance dans les médias en créant des conditions favorables à son rétablissement, grâce à un mécanisme international récompensant les pratiques journalistiques éthiques et professionnelles. La JTI vise à redonner un avantage compétitif aux médias de toute taille, de tout type et du monde entier. La norme bénéficie d'une reconnaissance internationale. Elle est notamment recommandée par la Commission européenne et utilisée par le moteur de recherche Bing de Microsoft.

Pour en savoir plus :

Le site Internet journalismtrustinitiative.org

La plateforme d'auto-évaluation jti-app.com

Responsable Journalism Trust Initiative pour l'Afrique :

Marc ABOFLAN

[email protected]

Tél : +228 91448424