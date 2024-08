Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Inauguration d'infrastructures et distinction de moudjahidine et veuves de chouhada dans les wilayas de l'Est

Constantine — Les wilayas de l'Est du pays ont célébré mardi la Journée nationale du Moudjahid commémorative du double anniversaire de l'Offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956) par le recueillement à la mémoire des martyrs, l'inauguration d'infrastructures et la distinction de moudjahidine et veuves de chouhada.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales ont présidé dans la commune d'Ibn Ziad l'inauguration du cimetière des chouhada après son réaménagement avant de rendre visite dans leurs domiciles à la veuve du chahid Amar Meslem (Fatma Nouri) à la cité 20 août 1955 et au moudjahid Mohamed Mihoubi à la cité Rebaï Aïssa.

De même, la bibliothèque principale de lecture publique de Skikda a accueilli une exposition de photos historiques et une conférence sur ces évènements et les autorités de wilaya se sont rendues au stade communal 20 août 1955 qui fut le théâtre des pires exactions coloniales en représailles à l'offensive du Nord Constantinois.

A Batna, les autorités locales ont présidé la mise en service de l'extension du réseau électrique à Dechra Ouled Moussa dans la commune d'Ichemoul et de l'éclairage public au carrefour El Hadjadj sur la RN-31 ainsi que l'inauguration de la mosquée Omar Ibn El Khatab à El Hadjadj et la distinction de nombre de moudjahidine, ayants-droit et bacheliers méritants.

A Ouled Djellal, le coup d'envoi a été donné pour les travaux de réalisation de deux entrepôts de céréales d'une capacité de 50.000 quintaux chacun à Doucène et El Besbès ainsi que deux châteaux d'eau à Ouled Djellal et Sidi Khaled outre l'inauguration de deux stades de proximité à Doucène et Sidi Khaled et la distinction des moudjahidine Gherbi Mohamed, Messaï Mohamed et Merghad Mohamed et plusieurs sportifs titrés.

La wilaya de Guelma a célébré cette journée par la mise en service du réseau d'alimentation en gaz naturel de 150 foyers à la cité 20 août 1955 dans la commune Cheham et le lancement des travaux de raccordement de 160 autres foyers à la même cité. L'occasion a donné lieu aussi à la réouverture du service biométrique de la commune de Bouhachana après sa réhabilitation et le lancement de la réalisation d'un CEM dans la commune de Medjez S'fa.

A Sétif, plusieurs projets ont été lancés dont ceux de l'aménagement urbain du village agricole 8 mai 1945 dans la commune de Beni Aziz et de la réhabilitation de l'entrée de la commune de Maâouia en plus de l'inauguration d'une cantine scolaire à mechta Ras Douar et le raccordement au réseau d'électricité de 116 foyers à Maâouia.

Dans la commune de Sebt, un tronçon routier de 1,3 km reliant les localités d'Ain Defla et Kouamecha a été inauguré.

A Souk Ahras, les autorités de wilaya ont visité dans la commune de Dréa le cimetière des chouhada qui vient de bénéficier d'une opération de réhabilitation avant d'inaugurer à la mechta Houam dans la commune de Tiffech une salle de soin baptisée du nom du chahid Abdelmadjid Athamnia puis un centre de formation au certificat d'aptitude professionnelle des conducteurs de transport de personnes et de marchandises.

La salle de conférences " Miloud Tahri " a accueilli en outre la protection d'un long métrage sur la révolution libératrice.

Dans la wilaya de Khenchela, une polyclinique a été mise en service au village Ain Djerboue dans la commune de Babar réalisée pour une enveloppe financière de 112 millions DA, tandis que dans la commune de N'sigha, le bureau de poste a été rouvert au public après une opération de réaménagement outre la mise en service d'un second bureau de poste mobile.

Dans la commune de Chréa, wilaya de Tébessa, une maison de l'artisanat a été inaugurée ainsi qu'une chambre froide d'une capacité de 5.000 m3 destinée à l'entreposage des produits agricoles outre le raccordement au réseau d'électricité de 120 foyers dans la localité d'Abla.

La commune de Tlidjene a connu la remise en service après la réhabilitation du tronçon de 10 km du chemin communal CC-566 reliant le chemin de wilaya CW-1 à la localité Reguiba outre l'inauguration du stade proximité à la cité 50 logement après sa requalification.