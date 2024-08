Afrique: Conclave Inde-Afrique 2024 - Vers une révolution économique avec des opportunités d'investissements clés

Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Serge Gnaniodem Poda, est en séjour à New Delhi pour participer à la 19e édition du Conclave Inde-Afrique.

Cet événement majeur qui se déroule, du 20 au 22 août 2024, rassemble des leaders économiques et politiques des deux continents pour explorer et renforcer les opportunités de coopération. Le 19 août, le ministre a présidé une rencontre cruciale avec des opérateurs économiques indiens au siège de la Fédération des chambres de commerce et d'Industrie de l'Inde.

Cette rencontre de haut niveau a été l'occasion pour le ministre Poda ,de mettre en avant les vastes opportunités d'investissements que le Burkina Faso offre aux investisseurs indiens. En mettant l'accent sur les secteurs clés tels que l'agroalimentaire, la transformation, les mines, l'énergie, l'eau, les infrastructures et les technologies de l'information, M. Poda a réussi à capter l'attention des hommes d'affaires indiens présents. Les discussions ont porté sur les projets d'investissements et les avantages stratégiques que ces secteurs peuvent offrir, tant pour le Burkina Faso que pour les investisseurs indiens.

Le directeur général de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Inde, Anupam Mishra, a exprimé sa satisfaction quant aux échanges fructueux qui ont eu lieu. Il a souligné que ces discussions sont un signe prometteur de relations bilatérales de plus en plus dynamiques et avantageuses pour les deux pays.

La coopération renforcée dans les secteurs clés pourrait ouvrir la voie à des investissements significatifs, propulsant ainsi le développement économique du Burkina Faso tout en offrant de nouvelles avenues pour les entreprises indiennes. Pour son séjour en terre indienne, le ministre Serge Gnaniodem Poda est accompagné des premiers responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), de l'Agence burkinabè des investissements, de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso et de l'Agence de financement des petites et moyennes entreprises.

Faire du Burkina, un hub d'investissements en Afrique de l'Ouest

La délégation burkinabè a prévu des rendez-vous privés pour approfondir les discussions et planifier des actions concrètes afin d'attirer les hommes d'affaires indiens au Burkina Faso. L'objectif est de concrétiser les opportunités identifiées et de développer des partenariats qui pourront bénéficier aux deux économies.

L'édition 2024 du Conclave Inde-Afrique est un événement stratégique pour le Burkina Faso, mettant en lumière les efforts du pays pour diversifier ses partenaires économiques et attirer des investisseurs étrangers. En renforçant les relations avec l'Inde, le Burkina Faso cherche non seulement à stimuler son développement économique, mais aussi à se positionner comme un hub d'investissements en Afrique de l'Ouest.

La participation à la 19e édition du Conclave Inde-Afrique prévue, du 20 au 22 août 2024, à New Delhi, s'inscrit dans le cadre de la promotion des potentialités et opportunités

d'investissements au Burkina Faso. Elle est organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat à travers l'Agence burkinabè des Investissements (ABI), en collaboration avec les ministères en charge des affaires étrangères, de la transition digitale et de l'économie et des finances. Cette 19e édition qui réunira à New Delhi, les gouvernements et industriels d'Inde et d'Afrique se veut un instrument de promotion de la croissance de l'Afrique et un cadre de discussion sur le rôle du partenariat Inde-Afrique dans l'intégration des chaînes de valeur régionale et mondiale.