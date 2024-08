Angola: L'EMIS met à jour plus de 50 mille TPA pour le paiement via « QR Code »

Luanda — Plus de 50 mille Terminaux de Paiement Automatique (TPA) disposent déjà d'une nouvelle fonctionnalité qui permet d'effectuer des achats en utilisant le "QR Code", en utilisant l'application mobile Multicaixa Express (MCX), sans utiliser la carte bancaire.

Selon l'Entreprise interbancaire de Services (EMIS), le nombre de TPA mis à jour avec cette solution représente 40% de l'univers d'environ 190 mille terminaux disponibles sur le marché angolais.

Avec cette solution, qui vise à élargir et faciliter les transactions financières avec plus de sécurité et de confort, les utilisateurs de MCX Express peuvent effectuer des paiements pour leurs achats dans les TPA, grâce à la lecture du QR Code généré sur le terminal.

Pour utiliser ce mode de paiement, l'opérateur doit insérer le montant dans le TPA (même sans la carte) et l'utilisateur ouvre son MCX Express et appuie sur le bouton « Achats », en pointant l'appareil photo du téléphone portable vers le QR Code qui apparaît sur l'appareil et valide l'achat.

Parmi les avantages, l'EMIS met en avant la rapidité, la sécurité (en n'exposant pas la carte physique) et la durabilité (réduction de l'utilisation des cartes physiques).

Il ajoute que l'un des objectifs du lancement de MCX Express est la dématérialisation des cartes de paiement, le lancement du QR Code étant une autre étape vers la réalisation de cet objectif.