Madagascar: Projet AD2M - Construction de trois forages à l'énergie solaire dans le district de Manja

Le district de Manja, dans la région du Menabe, est réputé pour sa forte potentialité en matière de production rizicole.

Il est situé à 190 km de Morondava. On y recense près de 10 000 paysans dont 90% se lancent dans des activités agricoles. Le district de Manja fait partie des greniers à riz de Madagascar. Il s'agit également d'une zone à forte potentialité économique favorable aux autres cultures telles que le pois du cap, l'arachide, le haricot et la patate douce. Les paysans qui ont des exploitations agricoles dans ce district sont pourtant confrontés à un problème d'alimentation en eau potable et d'irrigation de leurs périmètres cultivés en raison de la faiblesse de la pluviométrie cette année.

Raison pour laquelle, le projet AD2M ou projet d'Appui au Développement des régions de Menabe et de Melaky, a construit trois forages à l'énergie solaire à Ambararata dans la commune rurale de Manja. Un pompage solaire est ainsi installé pour assurer l'irrigation des champs de cultures depuis ces forages. Le débit est de l'ordre de 5 à 8m3 par heure. Ce qui permettra d'irriguer en tout un périmètre d'une superficie de 360 hectares dont 80 hectares sont déjà alimentés en eau pour développer diverses cultures de spéculations y compris les cultures de contre saisons.

Technologie adaptée

Les paysans bénéficiaires de cette nouvelle infrastructure d'irrigation n'ont pas caché leur satisfaction car ils ont pu développer et étendre leurs activités. Des associations des usagers de l'eau, regroupant 185 exploitants agricoles familiaux, s'engagent à assurer l'entretien et la pérennisation de ces trois forages fonctionnant avec le système solaire car elles ont ressenti les retombées économiques positives. Force est de reconnaître que ces infrastructures construites dans le cadre de la mise en oeuvre du projet AD2M, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et financé par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), sont une grande première à Madagascar. Cette technologie est bel et bien adaptée dans la partie Sud de Madagascar étant donné que l'ensoleillement y est abondant et les ressources en eau souterraine y sont importantes. Ce qui permettra d'alimenter en eau potable tout un village outre l'irrigation des périmètres, a-t-on appris.

Désenclavement de la zone productrice

Parlant du projet AD2M en particulier, il s'agit d'un projet de développement rural intégré. Son principal objectif consiste à améliorer l'accès de la population rurale en situation vulnérable à la gestion des ressources en terre et en eau permettant ainsi la sécurisation des revenus des petits producteurs et l'amélioration durable de la base productive. Outre la mise en place de ces trois forages fonctionnant à l'énergie solaire, le projet AD2M a également contribué au désenclavement de la zone productrice dans le district de Manja.

En effet, des pistes rurales d'une longueur linéaire de 44 km, reliant Manja et la plaine de Vondrove, ont été aménagées. Ce qui permettra ainsi de faciliter la libre circulation des produits et des personnes puisque de nombreuses localités ont été desservies par cette route réhabilitée. On peut citer, entre autres, Beharona, Malandirà, Ambinanitelo et Vondrove qui se situent dans la commune rurale de Beharona, district de Manja dans la région du Menabe.

Outre le désenclavement des zones productrices, le projet AD2M vise également l'émergence de pôles de développement agricole qui intègrent la mise en valeur productive avec des techniques et moyens de production résilients, sans oublier le renforcement de la sécurisation foncière. L'amélioration des revenus des paysans bénéficiaires et la gestion durable des ressources naturelles ne sont pas en reste.