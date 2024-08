Afrique: Communales et municipales - Impression des bulletins de vote en Afrique du Sud

Le rapporteur général de la CENI a fait savoir que l'impression des bulletins de vote se fera en Afrique du Sud. Il a tenu ainsi à souligner que ce pays remplit les conditions requises. D'après le rapporteur général, ladite impression a été prise en charge par l'Etat et qui s'élève à 22 milliards d'ariary mais que les autres contributions seront les bienvenues. Cette somme a été utilisée en partie, et ce, en tenant compte du calendrier électoral. A propos notamment des élections communales et municipales, en application des dispositions de l'article 122 de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018, le présent décret fixe le montant de la contribution de tout candidat ou liste de candidats, par circonscription électorale, aux frais d'impression des bulletins de vote.

Contribution

Concernant c'est ce qu'on qualifie de caution, pour les communes urbaines hors catégorie, quel que soit le nombre de conseillers, la contribution est de 20.000.000 millions d'ariary. Pour la commune urbaine de première catégorie quel que soit le nombre de conseillers, 15.000.000 d'ariary, pour 19 conseillers 5.000.000 d'ariary et 15 conseillers 4.000.000 d'ariary. Pour ce qui est de la commune urbaine de 2è catégorie, 13 conseillers à 3.500.000 d'ariary, 11 conseillers à 3000.000 d'ariary et 9 conseillers à 2.400.000 d'ariary. Quant à la commune rurale ayant 7 conseillers, le montant est de 1.700.000 ariary et 5 conseillers à 1.200.000 ariary. La contribution est à verser à la caisse des dépôts et consignation auprès de la recette générale d'Antananarivo sis à Antaninarenina ou auprès des trésoreries générales implantées dans les chefs-lieux de Préfecture, ou auprès de toute perception principale située dans le chef-lieu de district.