Le rideau est tombé sur le championnat national 2024 de l'Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) ce week-end à Antsirabe. Plus de 13 000 fonctionnaires sportifs se sont affrontés pendant près de dix jours à Antsirabe. « Des fonctionnaires en bonne santé physique et mentale garantissent le développement du pays. » Tel a été le thème choisi par l'ASIEF cette année lors du championnat national. Soixante-douze entités ont été représentées, incluant les ministères, les institutions, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Directions Régionales et les organismes rattachés aux différents ministères. Dix-sept disciplines étaient au programme de cette édition 2024.

Dans les tournois de basket, le titre est revenu à l'équipe de la Commune urbaine d'Antananarivo chez les dames, à l'équipe de la police nationale chez les jeunes et les vétérans, et au SMMC Toamasina pour les super vétérans. En football féminin, l'équipe du ministère de l'Éducation nationale a été couronnée. Pour le football senior 1, la victoire est revenue à l'équipe du MFA, tandis que l'équipe du ministère de l'Aménagement du territoire a triomphé chez les seniors 2, et l'équipe de la Jirama Fianarantsoa chez les vétérans.

Au classement des médailles, le ministère des Forces armées arrive en tête avec 69 médailles d'or, 48 d'argent et 31 de bronze. Le ministère de la Santé publique termine à la deuxième place avec 33 médailles d'or, 24 d'argent et 16 de bronze. Le MEN prend la troisième place avec 25 médailles d'or, 27 d'argent et 15 de bronze. Le ministère de la Jeunesse et des Sports échoue au pied du podium avec 20 médailles d'or, 28 d'argent et 15 de bronze.

« La mission a été accomplie. Certaines équipes ont été disqualifiées pour fraude. Nous sommes satisfaits de l'organisation, bien que nous reconnaissons qu'il y a toujours des améliorations à apporter. Les fonctionnaires doivent être des modèles », a déclaré Jean Aimé Randrianarison, dit John Love, président de l'ASIEF. L'association remercie l'engagement de l'État à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le rendez-vous est donné à Mahajanga en 2025.