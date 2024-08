Maroc: Culture du cannabis - La Grâce Royale a apporté du baume au coeur des parents et enfants (bénéficiaires)

Ouazzane — Les familles de bénéficiaires de la Grâce accordée par SM le Roi Mohammed VI, à l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, originaires de la province de Ouezzane, ont fait part, dans des déclarations à la MAP, de leur profonde gratitude au Souverain, affirmant que cette Haute Sollicitude Royale a apporté du baume au coeur de leurs parents et enfants.

C'est ainsi que la mère d'un bénéficiaire de la Grâce Royale, originaire du village de Bensbika à la commune de Zoumi, a affirmé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, a rempli de joie et réchauffé les coeurs des mères, soulignant que ce geste Royal à forte portée humaine a aussi pavé la voie aux fils de la région pour accéder à des emplois dignes dans le cadre d'une économie structurée à même d'insuffler un véritable essor à l'économie locale.

De son côté, Abdeslem. Z a exprimé son immense joie de bénéficier de cette Grâce Royale qui "nous offre une nouvelle chance dans la vie et un nouveau départ" pour amorcer une activité économique réglementée, qui permettra d'assurer aux cultivateurs une vie digne, loin de toute pratique illégale.

Et d'ajouter que la joie a été double, grâce à cette Initiative Royale humaniste, avec les retrouvailles en famille et la transition vers une activité agricole réglementée, à même de permettre aux personnes concernées de vivre sans craintes et en toute liberté.

Pour sa part, F. Issef, l'épouse d'un bénéficiaire de la Grâce Royale, du village de Bensbika, a exprimé sa profonde gratitude et ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi, "qui a dissipé le chagrin des familles des bénéficiaires", affirmant que cette noble initiative du Souverain restera gravée dans les esprits de la population de la région.

De son côté, Omar C., du Douar Azarif, a fait part d'une joie indescriptible de retrouver la liberté et la chaleur familiale, à la faveur de la Grâce Royale, soulignant que ce geste magnanime a ouvert aux bénéficiaires et à leurs proches de nouvelles perspectives pour exercer des activités économiques dans la dignité et la stabilité.

A l'occasion de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu accorder Sa Grâce à 4.831 personnes condamnées, poursuivies ou recherchées dans des affaires liées à la culture du cannabis, remplissant les conditions requises pour bénéficier de la Grâce.