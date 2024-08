Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Pose de la première pierre et inauguration de plusieurs projets à l'Ouest du pays

Oran — Les wilayas de l'Ouest du pays ont commémoré, mardi, la journée nationale du Moudjahid, coïncidant avec le 20 août de chaque année, en organisant des activités diverses, la pose de la première pierre et l'inauguration de plusieurs projets de développement de différents secteurs, ont constaté les correspondants de l'APS.

Les autorités locales se sont recueillies, en compagnie de la famille révolutionnaire et des citoyens, à la mémoire des chouhada aux carrés des martyrs dans les différentes wilayas de l'Ouest du pays, avec la pose de gerbes de fleurs aux stèles commémoratives.

A Oran, le projet d'aménagement urbain de la commune de Bousfer a été inspecté ainsi qu'un projet de réalisation d'un réservoir d'eau de 30.000 m3, entrant dans le cadre du programme d'alimentation en eau de mer dessalée à partir de la station de dessalement en cours de réalisation dans la région de Cap Blanc (commune de Aïn El Kerma), outre un réservoir d'eau de 5.000 m3 et le réseau de transfert de l'eau potable sur une longueur de 7 km.

A Mascara, à l'occasion de cet événement historique, le coup d'envoi a été donné pour le lancement d'un projet de raccordement de 32 habitations au groupement rural "Si Belaïd" (Commune de Mascara) au réseau de gaz naturel et d'un projet de réalisation d'un groupe scolaire intégré dans le quartier des "2.630 logements", en plus de la pose de la première pierre du projet de réalisation du Commissariat de wilaya des Scouts musulmans algériens (SMA).

Les sièges des deux bureaux de wilaya de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada et de l'Organisation nationale des fils de Moudjahidine ont également été rouverts, après avoir bénéficié d'opérations de restauration.

A Nâama, une exposition a été organisée au Musée du Moudjahid, mettant en valeur cette étape historique durant la Glorieuse guerre de libération, tandis que la Sûreté de wilaya a organisé une conférence animée par les Moudjahidine de la région pour faire la lumière sur l'attaque du Nord Constantinois et le Congrès de la Soummam.

A cette occasion, la wilaya de Tissemsilt a également enregistré l'inauguration d'un stade sportif de proximité au douar de Sidi Brahim, dans la commune de Lazharia et le lancement dans la commune de Bordj Bounâama des travaux de raccordement au réseau de gaz naturel au profit de plus de 200 familles au village Ouled Bahhalfa, outre l'inauguration dans la commune de Beni Lahcen d'un stade de proximité recouvert de gazon synthétique au village de Nouaouara et l'inauguration d'une salle de soins portant le nom du défunt Moudjahid Maachou Abdelkader au village de Kheloua et la mise en service du centre culturel "défunt Moudjahid Laatab Djillali", après avoir bénéficié d'une opération de réaménagement.

Dans la wilaya de Tiaret, un carré des martyrs a été inauguré, avec la ré-inhumation de 79 martyrs, après leur transfert du cimetière public de Mahdia, alors qu'une stèle commémorative a été inaugurée au niveau du centre de torture "Birdo" du colonisateur français, portant les noms des chouhada de la ville, où des Moudjahidine ont été honorés, qui ont été arrêtés et torturés sur ce site par le colonisateur.

Les travaux du complexe sportif de proximité ont été lancés au village de Si El Haouès, dans la commune de Sebaïne et la remise des ordres de service pour la réalisation de deux projets du deuxième tronçon de la route reliant les chemins de wilaya 1 et 7 dans la commune de Dzarit (4,5 km), ainsi que la réalisation de deux réseaux de gaz et d'électricité en faveur de 312 familles de cette collectivité locale.

A la même occasion, un projet de renforcement du réseau d'eau potable pour la ville de Tiaret a été mis en service, à partir de la nappe aquifère d'Aïn Dzarit, tandis que dans la commune de Hamadia, dans la wilaya déléguée de Ksar Chellala, la première pierre a été posée pour la construction d'un complexe agricole spécial, qui produira 1 million d'unités d'oeufs par jour.

A Mostaganem, le centre psychopédagogique pour enfants déficients mentaux a été inauguré dans la commune de Sidi Ali, qui porte le nom du Moudjahid Sahraoui Abdelkader, après avoir bénéficié d'une large opération d'aménagement.

La première pierre a également été posée pour la réalisation d'un CEM compensatoire du CEM "Mohamed Boudiaf", l'inspection du musée local du Moudjahid et l'inauguration du siège de l'Agence commerciale de l'Office de Promotion et de la gestion immobilière de cette collectivité locale.

Cette occasion a également vu la pose de la première pierre pour la réalisation de 120 logements publics locatifs répartis entre les communes de Sour (30 logements), Aïn Boudinar (50) et Hassiane (40 logements), outre le projet de réalisation d'un CEM dans la commune de Aïn Tedeles, la mise en service de deux puits artésiens pour l'alimentation en eau potable des villages de Ayacha, dans la commune de Fornaka et Benyahi, dans la commune de Hassiane.

Le programme de commémoration a également permis d'honorer le Moudjahid Belghouti Miloud dans son domicile.

A Saïda, un bureau de poste a été mis en service, ainsi qu'une annexe administrative et une salle de soins au niveau de Haï Larbi Ben M'hidi et la pose de la première pierre pour la réalisation d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage à Haï les frères Seddik.

A cette occasion, une visite a été rendue aux Moudjahidine Khathir Kada et Ziali Benouis, résidant dans la commune de Sidi Boubekeur.

A El-Bayadh, une opération de distribution de 7.000 actes de propriété a été effectuée, dans le cadre de la régularisation foncière des parcelles rurales et des logements publics locatifs.

Des travaux ont également été entrepris pour réhabiliter et entretenir deux écoles primaires au chef-lieu de wilaya, outre la pose de la première pierre pour la construction d'une cantine scolaire à l'école primaire "Chahid Youcefi Boucharit".

A cette occasion, une visite de courtoisie au Moudjahid Hadj Belaila Abdelkader est également prévue, en plus d'honorer la famille révolutionnaire.

A Relizane, des stades de proximité ont été inaugurés au douar Sidi Ouis, dans la commune de Sidi Sâada, au douar Bouazid, dans la commune de Yellel, et l'inauguration d'une salle de soins au douar Guerbousa (commune de Aïn Rahma) et sa dénomination au nom du chahid Sâada Boubekeur, ainsi que la mise en service du projet de raccordement de 26 logements au réseau de gaz naturel au douar Dahamnia.

Des projets d'aménagement d'écoles primaires et de raccordement au réseau d'eau potable, ainsi que la pose de la première pierre de nouveaux projets dans différents secteurs, à travers plusieurs communes, ont été également effectués.

Des visites ont été également programmées aux Moudjahidine, dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire historique.

A Tlemcen, une cantine scolaire a été inaugurée à l'école primaire "Dahmane Benahmed", dans la commune de Souani, outre le raccordement de 677 habitations au réseau de gaz naturel, à travers plusieurs villages de la même commune.

Une exposition a été tenue à cette occasion au niveau du complexe sportif de proximité "chahid Kettaf Mohamed", dans la commune de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbes) et la famille révolutionnaire a été honorée. Dans la commune de Boukhanifis, un réservoir d'eau a été mis en service, d'une capacité de 50 m3, au douar Azaïza.