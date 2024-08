Afrique: Convention de Nairobi - Début de la COP11 au CCI Ivato hier

Madagascar accueille actuellement la onzième conférence des parties à la convention de Nairobi pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et côtier de la région de l'océan indien occidental (OIO). Se tenant du 20 au 22 de ce mois, cet événement d'envergure internationale rassemble dans la Grande île des représentants des pays adhérents à cette convention qui sont : les Comores, la France, le Kénya, Madagascar, l'île Maurice, le Mozambique, les Seychelles, la Somalie, la Tanzanie et l'Afrique du Sud.

En ce sens, la COP 11 correspond à l'organe décisionnel le plus élevé de la Convention où les mesures de conservation régionales, les politiques habilitantes, les options de gestion, les stratégies et les voies de développement durable sont convenues pour la poursuite de la mise en oeuvre de la Convention et de ses Protocoles. Cet événement est organisé en deux parties principales. La réunion des partenaires, des experts ainsi que des points focaux nationaux a débuté hier pour se terminer ce jour. Une réunion des chefs de délégation est prévue demain. Ce sera l'occasion pour les parties contractantes d'examiner la mise en oeuvre du programme de travail de la convention pour 2022 - 2024, d'examiner et d'approuver le programme de travail et le budget proposés pour 2025 - 2028 ainsi que de délibérer sur les décisions.