Algérie: Journée nationale du Moudjahid - Le génie de combiner l'action miliaire et l'activité politico-diplomatique

Ain Temouchent — Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits Laïd Rebiga a souligné, mardi à Aïn Temouchent, que la Journée nationale du Moudjahid commémore des évènements qui reflètent le génie et l'intelligence des dirigeants de la guerre de libération nationale qui ont réussi à mener des opérations de qualité alliant entre l'action militaire et révolutionnaire et l'activité politique et diplomatique.

Il a indiqué que "cette occasion immortalise les attaques du Nord Constantinois, le 20 août 1955, sous la direction de l'éminent martyr, l'emblématique Zighoud Youcef, et le succès de la direction révolutionnaire dans la tenue de son congrès à l'Oued Soummam, le 20 août 1956.

Le ministre a ajouté que "ces événements interviennent dans le sillage d'aller vers l'avant pour concrétiser la plateforme de la déclaration du 1er novembre 1954 et faire face aux plans destructifs qui misaient sur les illusions du maintien de l'Algérie sous occupation et en la gardant sous contrôle, utilisant tous les moyens pour avorter l'aspiration du peuple algérien à vivre dans la gloire, la liberté et la souveraineté".

Il a, en outre, souligné que "dans ce lieu symbolique (le Carré des Martyrs), nous nous tenons, aujourd'hui, avec respect et admiration devant l'inhumation des ossements de nos glorieux martyrs, en ce jour béni. C'est une loyauté profonde pour les valeurs énoncées dans la déclaration du 1er novembre 1954 et le parachèvement de leur noble message et en préservant l'indépendance, ce qui est le summum de la loyauté pour le legs des martyrs et les valeurs de nos glorieux Moudjahidine".

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits a supervisé, à cette occasion, la cérémonie de réinhumation des ossements de cinq chouhada au carré des martyrs de la commune d'El Malah, et ceux d'un chahid au carré de la commune de Chabat Leham, ainsi que deux autres au cimetière d'Aïn Temouchent.

M. Rebigua poursuit sa visite dans la wilaya, avec l'inauguration d'un centre de repos pour les Moudjahidine et Ayants-droits à la plage de Rachgoun et l'accueil du premier groupe de Moudjahidine des wilayas du sud du pays bénéficiant d'une période d'hébergement dans cet établissement.

Le ministre rendra visite et honorera le membre de l'Armée de libération nationale, le Moudjahid Mohamed Seghir Mâasri, dans sa résidence à Beni Saf.