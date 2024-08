Madagascar: Showcase - Tence Mena à Ambatoloaka

Si la capitale a son lot de froid en ce moment, les vacanciers remplissent les stations balnéaires. Incontestablement, l'île de Nosy Be fait partie des destinations phares que les soirées n'en finissent pas sous le soleil des tropiques. En cette période de grandes vacances, les côtes vibrent également aux rythmes des grosses pointures et vendredi c'est au tour de Tence Mena de faire danser le public. La Reine rouge investira les planches de l'Océan Discothèque Ambatoloaka le temps d'un showcase, ou plutôt d'une soirée endiablée étant donné la chaleur de ses concerts. Au programme, ses meilleurs titres et ses tubes qui font danser toute la Grande île et les internautes. Les amateurs de musique entraînante auront leur part belle à cette soirée. De l'afrobeat et une multitude de variétés en combinaison, ses morceaux les plus rythmés font toujours partie des répertoires festifs depuis des lustres.

Si son activité principale reste la musique, Tence Mena est très active sur les réseaux sociaux. Être bien dans sa peau et toujours garder sa joie de vivre, tel est le mot d'ordre. Entre les placements de produits, et ses rôles d'ambassadrice de marques, son style vestimentaire a changé au fur et à mesure. Son style avant-gardiste d'antan laisse place à des pièces plus confortables, plus faciles à adopter dans la vie de tous les jours. Elle porte également la casquette d'influenceuse par excellence. Ce qui se marie plutôt bien à sa carrière de chanteuse.