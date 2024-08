Madagascar: Festival Rakhi - Protection et soutien indéfectible, promis au pays

Le festival Raksha Bandhan, aussi appelé Rakhi, l'un des plus anciens festivals traditionnels de l'Inde a été célébré le 19 août dernier. Traditionnellement célébrée lors de la pleine lune avant la fin de la mousson, cette fête annuelle a souvent lieu en août mais à des dates différentes chaque année. Cette fête des hindous et des jaïns célèbre le lien de fraternité unissant les êtres humains et même les liens renforcés entre l'Inde et les autres pays dont elle est partenaire, en prônant la protection mutuelle, même si l'origine de la fête correspondait d'abord au lien de protection entre frères et soeurs de même sang.

Depuis quelques années, elle est célébrée dans toutes les ambassades de l'Inde du monde entier pour mettre en exergue cet engagement de protection et de partage d'expertise de ce pays de l'Orient envers tous ses pays partenaires, notamment à travers la cérémonie de Rakhi, symbolisée par un bracelet en bambou gracieusement offert à tous les invités, le bracelet évoquant un noeud de protection. L'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, SEM Bandaru Wilsonbabu a tenu, pour l'occasion, à s'entourer des personnalités et représentants de l'État malgache, des étudiants qui ont déjà eu l'opportunité d'effectuer leurs études en Inde, des étudiants des cours de hindi et de yoga de l'ambassade sis à Tsaralàlana ainsi que de tous les sympathisants pour cette fête de l'amitié.

Le festival a été célébré à travers une cérémonie conviviale, ponctuée de représentations artistiques de danses et de chants traditionnels indiens. Cette cérémonie se veut être porteuse d'espoir et de paix dans le monde entier, dans la mesure où des conflits de différents ordres persistent un peu partout dans le monde. L'ambassadeur n'a pas manqué de réaffirmer la volonté de l'Inde de raffermir sa coopération et son soutien à Madagascar dans son processus de croissance.