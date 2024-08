Algérie: Journée nationale du Moudjahid - De nouveaux projets de développement marquent l'évènement dans le sud du pays

Ouargla — Le lancement et l'inauguration des projets de développement multisectoriels et l'organisation des cérémonies en l'honneur de moudjahidine ont marqué mardi la commémoration dans les wilayas du Sud de la journée nationale du Moudjahid à l'occasion du double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam (20 aout 1955 et 1956).

Des cérémonies de recueillement aux carrés des martyrs et au pied de stèles commémoratives à la mémoire des glorieux Chouhada, ont été organisées par les autorités locales, les membres de la famille révolutionnaire et des citoyens.

Les autorités de la wilaya d'Ouargla ont donné le coup d'envoi d'opérations de réalisations de route et d'éclairage public au niveau du quartier des 700 logements (commune de Rouissat), lancé les chantiers de projets de réalisation de trois établissements scolaires au niveau de la cité des 1.365 logements (commune de Sidi-Khouiled), d'aménagement urbain (commune d'Ain El-Beida) et de réalisation de forages d'alimentation en eau potable au quartier Said-Otba (commune d'Ouargla).

Dans la wilaya de Djanet, l'occasion a donné lieu, outre l'animation d'une émission radiophonique et d'une conférence sur le thème, à la mise sur pied d'une exposition d'artisanat et une autre de vente de fournitures scolaires.

La commémoration a été marquée dans la wilaya de Touggourt par le lancement de projets d'aménagement du stade communal de Tébesbest, la mise en service de l'électrification agricole au périmètre "El-Anet" (commune de Touggourt), la dénomination de l'aéroport de Touggourt du nom du Chahid Hachani Nesrat et l'inauguration d'un espace de lecture à la salle d'accueil de l'aéroport.

%

La pose de la première pierre des projets d'une recette postale, d'une annexe communale au quartier Souani dans la daira de Métlili, l'inauguration d'une salle de soins et d'une agence postale à Oued-Nechou et d'un siège de l'organisation des Moudjahidine, ont marqué la commémoration de cette journée dans la wilaya de Ghardaïa.

La wilaya d'El-Meniaa a célébré cette journée par le lancement de projets d'une antenne communale au quartier Taghit, d'un bureau de poste et l'extension du service biométrique à la commune d'El-Meniaa.

Diverses activités commémoratives, dont l'inauguration d'un stade communal et d'une aire de jeux à Ksar de Tidmayen, et la mise en service de dépôts de céréales dans les communes d'Anzedjemir, Zaouiet-Kounta et Fenoughil, ont marqué l'évènement dans la wilaya d'Adrar.

A Laghouat, l'évènement a donné lieu à l'inauguration, par les autorités locales, d'un bureau de poste au quartier Nord de la ville, le lancement d'un projet de 35 logements promotionnels au chef lieu de wilaya.

La wilaya de Timimoun a vu, en cette journée commémorative, le lancement des chantiers de deux dépôts de proximité de céréales au chef lieu de wilaya et deux autres dans la commune d'Ougrout, en plus de l'inauguration d'une antenne locale de l'agence nationale de l'emploi et d'une antenne de la Caisse nationale des retraites pour rapprocher l'administration du citoyen.

Une cérémonie a été mise sur pied à Bechar en l'honneur de moudjahidine de la zone huit de la wilaya cinq historique.