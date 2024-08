Bénin: Le cyberactiviste Steve Amoussou alias «Frère Hounvi» sera jugé le 7 octobre

Au Bénin, le cyberactiviste béninois Steve Amoussou alias « Frère Hounvi », interpellé à Lomé il y a une semaine, sera jugé le 7 octobre prochain à Cotonou. Présenté ce mardi 20 août 2024 au parquet spécial de la Criet, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, il est poursuivi pour trois infractions. Depuis plusieurs années, le cyberactiviste pourfendait tous les vendredis via des audios sur les réseaux sociaux le chef de l'État béninois et son gouvernement.

C'est un peu avant 14 heures ce mardi que le parquet spécial a notifié au cyberactiviste qu'il le poursuivait pour « provocation directe à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et harcèlement par voie électronique ».

Trois de ses avocats l'ont assisté devant le procureur spécial. Maître Victorien Fadé réagit aux trois chefs d'inculpation : « J'avoue que je ne suis pas tellement surpris par ce qui est arrivé et par la mesure prise par le parquet spécial ». L'avocat se dit heureux que le parquet n'ait pas retenu la cybercriminalité contre le célèbre internaute comme cela se murmurait.

Le collège des avocats va introduire une demande pour obtenir un permis de communiquer afin de préparer l'audience du 7 octobre avec le mis en cause. Frère Hounvi va bien selon Me Fadé : « On ne ressent aucun remords en lui, il est vraiment très courageux ».

Dans un communiqué, l'ordre des avocats invite les autorités de poursuites judiciaires à se montrer « professionnelles » et « à respecter rigoureusement les lois » dans le dossier pour « la garantie de la démocratie et de l'État de droit ».