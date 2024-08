Algérie: Front Polisario - La fin du statu quo au Sahara occidental passe par une application stricte des résolutions de la légalité internationale

Le Front Polisario a affirmé que la fin du statu quo au Sahara occidental occupé par le Maroc ne saurait se réaliser sans "une application littérale et stricte" des résolutions de la légalité internationale qui consacrent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a rapporté, mardi, l'agence de presse sahraouie (SPS).

"La fin du statu quo et du conflit qui perdure depuis 1975, lorsque l'Espagne a renoncé à ses responsabilités vis-à-vis de son ancienne colonie, le Sahara occidental, et que le Maroc s'est obstiné à poursuivre son occupation illégale, ne saurait se réaliser sans une application littérale et stricte des résolutions de la légalité internationale", a indiqué le Front Polisario dans un communiqué ayant sanctionné les travaux de la réunion du Bureau permanent de son Secrétariat national, sous la présidence de son Secrétaire général, le président de la République sahraouie, Brahim Ghali.

Conformément aux résolutions de la légalité internationale, seul le peuple sahraoui a le droit de déterminer le statut final du Sahara occidental, y compris sa souveraineté et l'exploitation de ses ressources naturelles", ajoute le communiqué, estimant que l'ingérence dans ces affaires constitue une "intrusion inadéquate et déplacée" du point de vue juridique, politique et diplomatique.

Dans ce cadre, le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a mis l'accent sur la "responsabilité" de l'Organisation des Nations unies (ONU) dans le suivi et le parachèvement du processus de décolonisation au Sahara Occidental, pour permettre au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination et à l'indépendance.