Algérie: Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, 'l'homme du consensus dont le pays a besoin'

Mila — Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a affirmé mardi après-midi depuis Chelghoum Laïd (Mila) que "le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est l'homme du consensus dont l'Algérie a besoin".

Lors d'un meeting populaire animé à la salle des délibérations de l'ancien siège de la commune de Chelghoum Laïd au 6ème jour de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Yahi a soutenu que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, est "l'homme sur lequel plusieurs formations politiques dont le RND et un grand nombre d'organisations et associations se sont entendues à reconnaitre le mérite et la capacité à diriger l'Algérie durant la prochaine étape".

L'orateur a ajouté à ce propos que M. Abdelmadjid Tebboune représente "la personne capable d'affronter les grands défis de ce pays continent, notamment le soutien des causes justes dans le monde", mettant en exergue "ses positions honorables envers la cause palestinienne et les évènements à Ghaza et son appui aux efforts en faveur de la paix dans le monde".

Il a appelé à l'occasion à soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune et voter en force en sa faveur le 7 septembre prochain pour qu'il poursuive la marche de l'édification de l'Algérie et la concrétisation du développement national voulu.