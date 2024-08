Algérie: Adoption d'une politique nationale sage de soutien social aux Moudjahidine

Ain Temouchent — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebiga a souligné, mardi à Aïn Temouchent, qu'une politique nationale sage a été adoptée pour la prise en charge des Moudjahidine, à travers une politique sociale approuvée dans le cadre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et concrétisée par le gouvernement.

Lors de sa supervision de l'inauguration d'un centre de repos pour les Moudjahidine et des Ayants droit à la plage de Rechgoun, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du Moudjahid, M. Rebiga a souligné qu'"à cet égard, un système intégré de protection sociale a été décidé pour offrir à nos pères et nos mères, les Moudjahidine et Moudjahidate, une prise de charge sanitaire et psychologique".

A ce propos, il a indiqué qu'"en cette Journée nationale du Moudjahid, nous parlons du grand héritage du peuple issu de la glorieuse guerre de libération et des Algériens que nous sommes aujourd'hui en train de rappeler les sacrifices, l'héroïsme et les hautes valeurs nationales inspirées du premier contingent de la génération des Moudjahidine".

Il est à noter que le ministre a accueilli au niveau de ce centre le premier groupe de Moudjahidine et d'Ayants droit des wilayas du Sud du pays qui ont bénéficié d'une période de repos et de récréation.

Le centre de repos des Moudjahidine et des Ayants droit de Rechgoun comprend 50 suites familiales, une piscine de rééducation fonctionnelle et des salles de soins, selon les explications fournies au ministre.

M. Rebiga a, d'autre part, rendu visite au membre de l'Armée de libération nationale, Mohamed Seghir Maaseri, à sa résidence à Beni Saf, où il lui a rendu hommage, en plus d'honorer un certain nombre de Moudjahidine et leurs familles au centre de repos de Rechgoun.