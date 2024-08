Algérie: Présidentielle - Les candidats appellent à voter massivement pour barrer la route aux ennemis du pays

Alger — Les candidats à l'élection présidentielle ont appelé, au 6e jour de la campagne électorale, à voter massivement le 7 septembre afin de barrer la route aux ennemis de l'Algérie et renforcer la stabilité du pays.

Depuis Tiaret où il a animé des activités de proximité, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, a insisté sur l'importance de participer massivement au scrutin du 7 septembre, une "étape cruciale dans l'histoire de l'Algérie", a-t-il souligné.

M. Aouchiche s'est, par ailleurs, engagé, s'il serait élu, à fournir "toutes les conditions nécessaires pour encourager l'innovation et l'investissement chez les jeunes", affirmant que la jeunesse algérienne possède toutes les qualités nécessaires pour contribuer à l'édification du pays, en s'inspirant des valeurs et des sacrifices des héros de la Révolution algérienne.

Le candidat du FFS a estimé, à cet égard, que la jeunesse a une place importante dans son programme électoral qui compte des mesures avantageuses en faveur de cette frange de la société.

De leur côté, les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, ont sillonné plusieurs wilayas où ils ont animé des meetings et activités de proximité avec les citoyens, mettant, notamment, l'accent sur la nécessité d'aller voter le jour J afin de faire face à ceux qui menacent l'Algérie.

Ainsi, la présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a exhorté, depuis Tizi-Ouzou, les habitants de cette wilaya à se rendre massivement aux urnes le 7 septembre, une date importante, a-t-elle dit, pour "faire face à ceux qui menacent l'Algérie".

A Skikda, le président du parti Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, qui a animé un meeting populaire avec les Secrétaires généraux du Rassemblement national démocratique (RND) et du parti du Front de libération nationale (FLN), a rappelé les réalisations du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, durant son premier mandat, ayant permis de "faire face à toutes les tentatives de déstabilisation de l'Algérie, la préservation de la dignité du citoyen et l'ouverture du champ politique aux jeunes et à la femme pour occuper la place qui leur revient".

Dans le même sens, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a appelé, depuis Bordj Bou Arreridj, à se rendre en masse aux urnes le jour du scrutin et choisir M. Abdelmadjid Tebboune afin de poursuivre le développement et consolider la stabilité du pays, de même que le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, qui a affirmé, depuis Boumerdes et Alger, que les réalisations de M. Abdelmadjid Tebboune ont permis à l'Algérie d'être "souveraine dans ses décisions" et ont contribué à la "préserver de toute ingérence étrangère".

Par ailleurs, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, lors d'un meeting populaire à Tiaret, qu'une participation massive à ce rendez-vous électoral permettra de "barrer la route aux ennemis de l'Algérie", relevant que cette élection présidentielle "se tient dans une conjoncture mondiale exceptionnelle marquée par d'importantes mutations".

Il a, par ailleurs, indiqué que son projet politique "repose sur une approche prospective visant à réaliser le développement, garantir la sécurité alimentaire et optimiser l'exploitation des richesses de chaque région".

Après avoir rappelé les atouts de la wilaya de Tiaret dans les domaines agricole et industriel, le candidat du MSP a souligné "l'impératif d'élaborer des études approfondies sur les moyens de promouvoir le développement local".

Il a, en outre, expliqué qu'il comptait "lutter contre la corruption et la bureaucratie, développer la numérisation et encourager l'investissement", promettant, en cas de victoire, de "réviser les statuts particuliers dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle".

Le Secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, dont le parti soutient le candidat du MSP, a appelé à une "large participation et à se rallier autour du candidat du MSP en votant en sa faveur", soulignant que ce rendez-vous constitue une opportunité pour choisir "un président qui répond aux aspirations des citoyens".