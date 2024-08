Algérie: Une réunion d'évaluation du projet de relance du barrage vert

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa a présidé, mardi à Alger, une réunion de travail consacrée à l'évaluation du taux de réalisation des différentes opérations inscrites dans le cadre de la relance et de l'extension du barrage vert pour les exercices 2023 et 2024, ainsi que l'élaboration du programme tracé pour l'exercice 2025, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion périodique consacrée à la réhabilitation et l'extension du barrage vert, M. Cherfa a mis l'accent sur l'importance de "ce projet majeur qui figure parmi les priorités des hautes autorités du pays, au regard de ses dimensions environnementale et économique".

Il a également rappelé aux responsables chargés de la réalisation de ce projet important "la nécessité d'associer les petites et moyennes entreprises (PME) locales pour accélérer la cadence de réalisation".

Par ailleurs, le ministre a salué "les efforts fournis par les cadres et les agents du secteur des forêts dans la prévention et la lutte contre les incendies et la préservation des richesses naturelles nationales".

Ont assisté à cette réunion périodique, les conservateurs des forêts et les directeurs des services agricoles concernés par ce projet stratégique (13 wilayas), ainsi que les cadres de la Direction générale des forêts (DGF), du Groupe génie rural (GGR), du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER), et du Haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS).