Congo-Brazzaville: Festivités du 15 août - Les préfets sommés de justifier l'utilisation des fonds

Le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, dans une lettre adressée aux préfets des différents départements du pays, a exigé le rapport justificatif sur la gestion des fonds alloués aux festivités du 15 août.

Avant d'interdire l'organisation des parades civiles et militaires dans les départements à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo, le gouvernement avait alloué des fonds spécifiques aux préfets pour assurer la réussite de cet événement. Ainsi, dans une note datant du 19 août, le préfet directeur général de l'Administration du territoire, Bonsang Oko Letchaud, a souligné l'impérieux devoir de justifier de manière claire, transparente et en conformité avec les objectifs fixés, l'utilisation de ces ressources financières.

« En conséquence, sur instructions de monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir, dans les plus brefs délais et au plus tard le 20 août 2024 à 10 heures, un rapport détaillé de la gestion de ces fonds », a-t-il enjoint. Il a précisé que ce rapport devra inclure un état financier exhaustif des dépenses engagées, accompagné des pièces justificatives nécessaires ; un compte rendu des actions entreprises et de leur impact sur les festivités, avec une évaluation précise des résultats obtenus. « Je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution rigoureuse de la présente instruction », a conclu le directeur général de l'Administration du territoire.

Notons que le 13 août, le gouvernement interdisait formellement l'organisation de toutes parades civiles et militaires liées à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo dans les départements, le 15 août. « A cet effet, toute initiative contraire à cette interdiction sera considérée comme une violation passible de sanctions administratives appropriées », prévenait Bonsang Oko Letchaud.