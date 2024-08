Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Aout 2024

Niger : Inondation- Alerte rouge à Niamey

Le niveau des eaux à la station de Niamey a atteint, ce lundi 19 août 2024, la côte 620, le niveau d'alerte rouge avec risque d'inondation pour les riverains du fleuve, selon un expert du centre Agrhymet de Niamey. « Le franchissement de cette côte exposerait les riverains à un risque important d'inondation malgré le rehaussement de la digue de protection » explique Maigari Issoufou, hydrologue à l'Agrhymet qui avertit que « des points de rupture seront à craindre ». Il préconise à cet effet aux populations vivantes dans le lit majeur du fleuve de « prendre les dispositions pour ne pas être surprises surtout que les conditions météorologiques restent favorables au développement de systèmes pluvio orageux sur les zones du fleuve ». Notons que la crue du Niger est due aux fortes précipitations enregistrées en amont et des lâchers d'eau au niveau du barrage au Mali. (Source : Anp)

Sénégal : Rentrée scolaire 2024 - Le retour en classe pour les élèves le 7 octobre et le personnel le 3 octobre

Après une pause estivale de trois mois, les élèves du Sénégal feront leur rentrée scolaire le 7 octobre 2024, à 8 h. Cette date marque le début de la nouvelle année académique pour les apprenants à travers le pays. Pour le corps enseignant et le personnel administratif, la rentrée est prévue un peu plus tôt, le 3 octobre 2024, également à 8 h. Ce préalable permettra aux enseignants et au personnel de se préparer et de se réorganiser avant le retour des élèves. Cette rentrée marque le début d'une nouvelle période d'apprentissage et de préparation pour les élèves, ainsi qu'un moment de préparation et de coordination pour le personnel éducatif et administratif. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Tanda - 7 morts dans un accident de la circulation

Un accident de la circulation est survenu le 18 août 2024, aux environs de 18h, au carrefour d'Iguela, un village situé à 11 km de Tanda. Selon les informations reçues, un véhicule de transport en commun avec 12 personnes à bord, en provenance d'Assafo pour Tanda, a percuté un gros camion de marchandises qui venait de Pala. Arrivés sur les lieux, les secouristes ont constaté sept (7) décès. Les blessés, au nombre de six (6), ont été transportés à l'hôpital général de Tanda pour recevoir des soins. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Tanda à l'effet de déterminer les circonstances de cet accident et de situer les responsabilités. (Source : Aip)

Rdc : Variole du singe- Le pays s'apprête à recevoir ses premières doses de vaccin grâce aux États-Unis et au Japon

La République Démocratique du Congo (Rdc) s'apprête à recevoir ses premières doses de vaccin contre la variole du singe, prévues pour la semaine prochaine, renseigne Africa 24. Cette aide cruciale, promise par les États-Unis et le Japon, vise à soutenir la lutte contre l'épidémie de mpox qui touche actuellement le pays. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba Mulamba, a annoncé la conclusion des discussions avec l'USAID et les autorités américaines, exprimant son espoir que les vaccins seront expédiés rapidement pour répondre à l'urgence sanitaire. Pour soutenir la RDC, le Japon a promis des vaccins et des aiguilles en coopération avec l'OMS, tandis que Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a engagé jusqu'à 500 millions de dollars pour aider les pays touchés par l'épidémie. En réponse immédiate, les États-Unis fourniront 50 000 doses de vaccin pour aider à contenir l'épidémie. La Rdc prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes avec 3,5 millions de doses, pour un coût total estimé à 600 millions de dollars. Cette aide internationale offre une lueur d'espoir dans la lutte contre le mpox, avec les autorités congolaises se préparant à la distribution des vaccins pour freiner la propagation de la maladie dans le pays. (Source : abangui.com)

Rca : Santé - Le taux de paludisme inquiète à Bangui

Ces derniers temps, le paludisme fait rage à Bangui et dans ses environs. Plusieurs milliers de personnes, à en croire les responsables sanitaires, sont atteintes de cette maladie, notamment les enfants. Cette augmentation du nombre de patients est due, selon le personnel soignant, à la tombée régulière des pluies ces derniers jours. Le vendredi au centre de santé de Boy-Rabe dans le 4ème arrondissement de Bangui, 6 nouveaux patients viennent simultanément se faire consulter. Selon les responsables sanitaires de ce centre, près d'une vingtaine de personnes souffrant du paludisme sont enregistrés par jour. La situation est encore préoccupante au centre de santé de Malimaka, dans le 5ème arrondissement de Bangui. Selon les responsables, plus de 700 cas ont été enregistrés durant ce mois d'août. (Source : abangui.com)

Nigeria : Après la saisie d'avions présidentiels par la justice française - Le président nigérian se rend en France

Le président nigérian a quitté son pays pour la France, lundi après-midi, à bord d'un avion saisi puis rendu par la justice française dans le cadre d'un litige opposant l'Etat nigérian à une société chinoise depuis plusieurs années. Une source aéroportuaire a indiqué à l'Afp que le chef de l'Etat nigérian, Bola Ahmed Tinubu, était à bord de l'Airbus A330 présidentiel qui avait été saisi par la justice française puis rendu il y a quelques jours. Les autorités nigérianes ont affirmé que Zhongshan n'avait pas respecté ce contrat et l'ont résilié. La présidence nigériane n'a pas répondu à la demande de commentaire de l'Afp. (Source : Afp)

Togo : Programme régional de développement du tourisme - L'Uémoa évalue Lome

Comment se porte le secteur touristique togolais après un peu plus de 10 ans de mise en œuvre du Programme régional de développement du tourisme (PRDTOUR) dans les pays membres de l'Uémoa ? Une rencontre de travail a été consacrée à cette question en fin de semaine dernière à Lomé. Initiée par la commission de l'Uémoa, la rencontre était essentiellement axée sur la revue des actions d'intégration menées par le Togo, dans le cadre du développement touristique dans l'espace. De cet examen, il ressort selon le ministre togolais du tourisme, Kossi Lamadokou, que « des défis restent à relever au Togo et dans tous les pays de l'espace au regard des nouveaux enjeux du secteur parmi lesquels la nécessité de consentir des investissements soutenus dans les infrastructures touristiques, la promotion d'un tourisme en phase avec la digitalisation avec la prise en compte des défis sécuritaires actuels » (Source : alome.com)