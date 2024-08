Madagascar: Basketball - U16 - JCBA garçons et Ascut filles remettent leur titre en jeu

Après le championnat national U18 qui a pris fin dimanche à Toliara, c'est au tour d'Antsirabe, au Gymnase Vatofotsy, d'héberger le sommet national de la catégorie U16 filles et garçons.

Du 24 août au 1er septembre, dix-neuf clubs de filles et 24 chez les garçons se battront pendant une semaine pour chercher les deux titres mis en jeu. Les deux clubs champions en titre ont fort à faire durant cette joute nationale car les prétendants au titre, pleins d'ambition, n'y manquent pas. Chez les filles, les basketteuses de l'Ascut Atsinanana devront batailler contre dix-huit clubs qui convoitent le trône national.

Pour les représentantes d'Analamanga (ASA, MB2ALL, Fandrefiala, NAS), la mission est simple : reconquérir le titre national et rapporter le trophée vers la capitale. Ces quatre clubs ont les moyens pour le faire, et les plus en vue seront le club MB2ALL et Fandrefiala.

La ville hôte sera représentée par trois clubs : JEA, FFPRO BCTM et Phoenix. Amoron'i Mania (ALSI BC et Pintade), Alaotra Mangoro (JAP Mada, Fivam), Atsinanana (Ascut, VEB), Boeny (SEPA ABM, BCO), Haute Matsiatra (EBF, Fandrasa) seront représentées chacune par deux clubs, tandis que Vatovavy (ASM) et Bongolava seront représentés par un club respectif.

Chez les garçons, le club des Jeunes Chrétiens Basketteurs d'Antananarivo, ou JCBA, aura 23 challengers contre lui, à savoir MB2ALL, NAS et AST (Analamanga), FFPRO BCTM, ASSAF, SCB (Vakinankaratra), AS Monfort et Pintade pour Amoron'i Mania, ASE et RBC pour Atsimo Andrefana, JAP Mada et ABBCM (Alaotra Mangoro), Ascut et ACMBA (Atsinanana), JSB et BCO (Boeny), EBF et SJC pour Haute Matsiatra, FBCS pour Sava, BC2B pour Betsiboka, ASM (Vatovavy), ASE Elite pour Itasy et ASBM pour Fitovinany.