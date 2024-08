Madagascar: Rija Ramanantoanina - Un spectacle rétrospectif pour fêter ses 35 ans

En préparation de son spectacle prévu le 25 août au Ccesca Antanimena, Rija Ramanantoanina et ses musiciens ont effectué hier une répétition à l'Ivenco Ivandry pour peaufiner les derniers détails du show.

RIJASOA Heriniaina Ramanantoanina, connu sous le nom de Rija Ramanantoanina, icône de la musique malgache, marquera ses 35 ans de carrière ce 25 août au Ccesca Antanimena. Pour l'occasion, il offrira un spectacle rétrospectif exceptionnel, retraçant ses années de musique avec une performance unique. Le concert débutera avec ses premiers titres évangéliques, lorsqu'il faisait ses débuts, avec les choeurs de l'APL, puis évoluera vers ses morceaux très connus tels que « Mama», « Fitiavana mamiratra », « Raha tsy ho hay », sans oublier de nouveaux titres prometteurs qui retracent les 35 ans à venir.

Le spectacle mettra également en avant les talents de ses neuf musiciens spécialisés en jazz, comme les frères de Tsanta, Fy, Rindra, Andry et autres. Rija Ramanantoanina a effectué hier une répétition à l'Ivenco Ivandry, se concentrant sur les derniers détails avant la répétition générale.

« Je veux partager lors de ce spectacle l'ensemble de mon parcours musical. Nous sommes presque à 100 % de préparation, avec juste quelques ajustements sur les notes avec mes musiciens, qui sont pour la plupart jeunes, à l'exception de Datita Rabeson», explique-t-il.

Le concert, prévu pour durer environ trois heures, proposera trente-deux titres, avec des participations spéciales de Soa Rakotomamonjy et Andy Rajaofetra pour une touche féminine. Depuis une semaine, Rija Ramanantoanina et son équipe peaufinent les arrangements, les notes et les paroles pour offrir un spectacle inoubliable.

35 ans d'aventures

« J'ai souvent fait des erreurs sur les paroles par le passé, corrigées par le public, et j'ai voulu éviter cela en répétant intensivement. J'ai choisi de collaborer avec de jeunes musiciens pour apporter une touche moderne à mes mélodies, notamment dans le domaine du jazz », ajoute-t-il. Le 25 août marquera également une réminiscence de ses débuts au Ccesca Antanimena en 1988. « Chaque mois d'août, je fais un concert au Ccesca. Ces 35 ans ont été remplis d'aventures, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était lors d'une tournée en Afrique. J'ai ressenti une connexion profonde, comme si je me trouvais à Madagascar, en raison de nos cultures communes », confie-t-il.

Après ce spectacle, il se préparera pour la sortie de son septième album en décembre, actuellement en phase d'arrangement, et envisage de le présenter au Palais des Sports Mahamasina l'année prochaine.

« Cette célébration des 35 ans sera unique cette année, sans tournée ni autre spectacle prévu », conclut-il.