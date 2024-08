Sénégal: Rentrée scolaire - Les recommandations de la Cosydep

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) anticipe la rentrée scolaire prévue dans deux mois. C'est dans ce sens qu'elle a formulé quatre recommandations au nouveau régime, à travers une note rendue publique. C'était au terme de la session ordinaire du Bureau de son Conseil d'administration.

Pour la prochaine rentrée scolaire, la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep) demande d'abord au nouveau régime de « clarifier la commande politique pour la transformation annoncée du système éducatif ». Ce qui invite ainsi à « tracer des lignes directrices claires pour des choix stratégiques pertinents », selon la Cosydep.

La deuxième recommandation consiste à « privilégier une approche holistique et prospective dans le traitement des problématiques soulevées ». Sur ce point, Cheikh Mbow et Cie soulignent que « les débats en cours (daara, écoles confessionnelles, tenues scolaires, langues nationales, intelligence artificielle, protection des enfants, éducation au développement durable, aux médias, à la citoyenneté, aux valeurs, ...) devraient être inscrits dans l'agenda d'une concertation inclusive imminente sur le projet global de transformation du système ».

Toutefois, selon eux, « la décision d'introduire l'anglais à l'école élémentaire, dès la rentrée scolaire d'octobre 2024, nécessite une réflexion profonde ». « Plusieurs langues sont déjà présentes dans le système avec des statuts différents : le français, l'arabe, les langues nationales à généraliser. L'introduction de l'anglais dans un système aussi complexe demande la mise en place de plusieurs préalables dont l'élaboration d'un curriculum (programme, formation, supports didactiques et système d'évaluation). Il s'y ajoute le profil d'enseignant en mesure d'implanter ce curriculum et l'adoption d'une nouvelle didactique en contexte multilingue », souligne la Cosydep.

Pour le troisième point, elle propose de « saisir l'opportunité des grandes vacances scolaires pour, à la fois, lancer le processus annoncé de transformation du système (finalité, offres éducatives, curricula, organigramme, gouvernance) et développer des actions de mobilisation communautaire en faveur de l'amélioration de l'environnement des apprentissages (écoles vertes, salubres, sécures et fonctionnelles) ». Ce, en « s'appuyant sur les conclusions des Assises de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur (ANEF et CNAES), l'offre programmatique du nouveau régime et les diverses contributions des partenaires ».

Enfin, quant à la quatrième recommandation, elle consiste à « garantir, dès à présent, les conditions minimales pour un démarrage effectif des cours dès la rentrée scolaire ». « Il s'agit d'adresser la résorption des déficits et la planification des besoins en personnels, en infrastructures, en équipements et supports ; l'affectation à temps des élèves en 6ème et en seconde mais aussi des élèves maitres et professeurs sortants des écoles de formation », lit-on dans le communiqué.