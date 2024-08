Eswatini: Un partenariat au service des droits de l'homme et des objectifs de développement durable

Un festival en Eswatini offre un cadre idéal pour encourager les spectateurs à s'informer sur les droits de l'homme et à les protéger

Lungile Magagula se tient au stand du Bureau d'aide juridique de l'Eswatini, entouré de brochures et de livrets, parlant de la manière dont les lois aident les gens à accéder à la justice et à jouir de leurs droits de l'homme.

« Nous recevons différentes personnes à notre stand et nous leur expliquons notre mandat, nous leur fournissons des informations sur la sensibilisation au droit, sur ce à quoi peut ressembler l'assistance juridique, y compris la représentation », a déclaré Magagula, qui est le directeur du Bureau.

Les participants ont trouvé le Bureau d'aide juridique d'Eswatini et les nombreux autres stands comme le sien en se promenant dans la « Bring Your Fire Zone » (BYFZ), dans le cadre du Festival des feux de brousse, à Eswatini.

Lors du festival de cette année, la « Bring Your Fire Zone » était située de manière à ce que les gens puissent la traverser ou s'en approcher lorsqu'ils quittaient les campings pour se rendre au festival, qui dure un week-end. Chaque personne, chaque conversation est une occasion pour Magagula et d'autres de rappeler aux gens que leurs droits sont importants.

Le MTN Bushfire Festival est l'un des plus grands festivals de musique du continent africain, avec plus de 20 000 participants cette année. Se déroulant chaque année à la fin du mois de mai, le festival met l'accent sur la musique, l'activisme et la culture en tant que moyens de promouvoir des changements sociaux et environnementaux positifs.

%

« J'apporte mon enthousiasme pour l'accès à la justice pour tous, c'est la chose la plus importante que l'on puisse faire », a déclaré M. Magagula. « Et on ne peut jamais vraiment garantir l'accès à la justice si les gens ne sont pas conscients de leurs droits légaux. Si les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne pourront jamais revendiquer leurs droits d'accès à la justice.

Pour la deuxième année. Les Nations Unies Eswatini (composées du Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, de l'UNICEF, du PNUD, du FNUAP, de l'OMS, de l'OIM et du PAM) se sont associées à Bushfire dans le cadre des événements et de la zone « Bring Your Fire ».

Les événements et la zone, offrent un espace de discussions, d'interactions et d'échanges entre le public, les ONG, les Nations Unies et d'autres organisations sur une variété de questions relatives aux droits de l'homme alignées sur les Objectifs de développement durable.

Le BYFZ a été un excellent moyen d'atteindre une plus grande variété de personnes par divers moyens pour promouvoir et défendre les droits de l'homme, a déclaré Laila Nazarali, conseillère du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en Eswatini.

« Elle favorise la création d'un groupe d'intérêt pour les droits de l'homme ; elle tire parti des partenariats pour accroître la sensibilisation et le plaidoyer ; elle intègre le discours sur les droits de l'homme dans les questions quotidiennes et offre l'occasion de façonner le discours sur les droits de l'homme », a-t-elle déclaré.

Le directeur de Bushfire, Jiggs Thorne, qui a fondé le festival en 2007, a déclaré que la zone était là pour offrir un espace de conversation et d'activisme.

« L'un des principaux environnements où nous réalisons cela est la zone Bring Your Fire des Nations Unies, qui est un espace pour l'activisme créatif et encore une fois où nous prenons des thèmes pertinents en ligne avec les ODD », a-t-il déclaré.

Musique + activisme = un partenariat parfait

MTN Bushfire 2024 était la deuxième fois que les Nations Unies s'associaient à Bushfire pour aider à promouvoir et à défendre une variété de droits de l'homme et de questions de développement importantes à la fois pour le pays et la région. Le partenariat a débuté l'année dernière dans le cadre de la commémoration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année, le partenariat s'est poursuivi, donnant l'occasion aux Nations Unies d'améliorer leur visibilité, leur rayonnement et leurs possibilités de plaidoyer en sensibilisant aux questions sensibles des droits de l'homme alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD),

Les thèmes de cette année étaient la liberté d'expression, le genre et la non-discrimination, le droit à la santé, le droit à un niveau de vie décent et le changement climatique.

Margaret Thwala-Tembe, chef du bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Eswatini, a déclaré que le partenariat avec le BYFZ leur a donné l'occasion d'engager un large public sur les questions clés entourant la VBG.

« Les dialogues avec les jeunes ont été une bonne occasion de discuter des problèmes de violence chez les jeunes », a-t-elle déclaré.

Le BYFZ a également reçu des visiteurs de haut niveau cette année. Le premier ministre de l'Eswatini, Russell Dlamini, a déclaré dans une interview accordée aux Nations Unies qu'il appréciait ce que le festival faisait pour le pays - notamment en le plaçant sur la carte régionale et mondiale et en apportant des ressources financières dans le pays - stimulant ainsi l'économie et tous les secteurs.

« Ce que je viens de voir en ce moment, c'est à quel point les informations essentielles sont également distribuées et partagées », a-t-il déclaré. « Vous savez, pour les gens qui sont ici, c'est une bonne chose qu'ils puissent apprendre tranquillement et nous l'apprécions.

Le partenariat n'a pas seulement porté sur le week-end du festival, mais aussi sur les semaines qui l'ont précédé et suivi. Plusieurs dialogues en direct sur des questions thématiques ont été organisés à la Maison en feu, avant le festival, réunissant des étudiants et leur donnant un espace pour discuter de plusieurs questions sensibles, a déclaré M. Nazarali. Par exemple, des conversations sur l'emploi des jeunes, la sécurité alimentaire, l'éducation, etc.

« Le festival a fourni un espace et une plateforme pour amplifier les droits de l'homme et mettre en lumière des questions sensibles, en particulier dans le contexte de l'Eswatini, où la violence liée au sexe est encore taboue, l'avortement est illégal, dans un contexte où les LGBTQI + sont également tabous », a-t-elle déclaré. « Cela fait avancer les choses en matière de droits de l'homme.

Bongile Khanya, Directrice adjointe du département « Bring Your Fire Zone » du festival, estime que ce partenariat est tout à fait naturel.

« Je pense que ce partenariat a mis l'accent sur les objectifs du festival Bushfire, à savoir l'activisme social et la capacité à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans notre environnement social », a-t-elle déclaré. « Il ne s'agit donc pas seulement d'un grand festival, mais aussi d'un changement social et d'un activisme social. Je pense que le partenariat avec les Nations Unies a légitimé cela. »

Amenez votre enthousiasme

Mncedisi Dlamni fait partie de Young Heroes, une ONG qui travaille avec des enfants orphelins et vulnérables en Eswatini. Depuis 16 ans, le groupe est l'un des bénéficiaires du programme de partenariat de Bushfire. Cette année, M. Dlamni explique que son ONG a pu utiliser les fonds reçus pour faciliter l'accès des jeunes aux offres d'emploi et à la formation.

Melusi Matsenjwa travaille pour le Conseil des églises d'Eswatini, l'une des ONG présentes au festival. Il a déclaré que le partenariat avec les Nations Unies était une relation naturelle parce qu'il leur donnait l'occasion de s'adresser à une grande variété de publics à travers l'Afrique et l'Europe. Leur objectif était de s'assurer que les gens comprennent ce que l'Église fait en termes de droits de l'homme, et plus particulièrement en termes d'aide juridique.

« Nous pensons qu'il s'agit d'un espace magnifique que nous pouvons atteindre, en particulier la classe moyenne, parce que les programmes que nous menons sont destinés à la base », a-t-il déclaré. « Et il s'agit d'un public captif, c'est pourquoi nous sommes ici.