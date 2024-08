Madagascar: Talent Development Scheme - Soixante-douze jeunes intègrent les centres de perfectionnement

Détection de talents. Soixante-douze jeunes joueurs âgés de 13 et 14 ans ont été retenus à l'issue de la détection régionale qui s'est déroulée depuis juillet dans les sept sites, à savoir Ambanja, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa et Toliara. Cette première étape de détection a impliqué six mille jeunes répartis sur les vingt-deux régions. La détection entre dans le cadre du projet Fifa Talent Development Scheme (TDS), un programme de la Fifa dédié au développement des jeunes talents du football.

Ces sélectionnés intégreront les trois centres de perfectionnement répartis comme suit : vingt-deux à Mahajanga et vingt-cinq chacun à Antsirabe et Toliara. Ces jeunes talents bénéficieront d'une formation intensive sous l'encadrement des techniciens de la fédération durant la prochaine année scolaire à partir de septembre. Ces trois centres se rencontreront à chaque période de vacances en décembre, avril et en juin, toujours dans le cadre de la détection. Les vingt-cinq meilleurs joueurs rejoindront ensuite l'académie nationale à Carion, qui devrait être rénovée d'ici 2025.

Le consultant technique régional de la Fifa, le Camerounais Etienne Sockeng, a été de passage à Madagascar à la mi-mai pour observer l'évolution de la réalisation du projet. Ce responsable de la Fifa supervise douze pays en Afrique, dont huit en Afrique centrale et de l'Est, et trois dans l'océan Indien, à savoir Madagascar, les Comores et les Seychelles. L'objectif final du projet est de préparer les jeunes joueurs en vue des nouvelles compétitions que la Fifa prévoit, notamment la Coupe du Monde U17 à partir de 2025 et la Coupe du Monde U20 vers 2026.