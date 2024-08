Madagascar: Tennis de Table - Partenariat - Setra Rakotoarisoa ambassadeur de Gewo

L'expatrié de France, Mamy Setra Rakotoarisoa, âgé de 24 ans, vient de signer un contrat de partenariat en tant qu'ambassadeur de la marque Gewo. « J'ai conclu un partenariat avec Gewo. J'utilise désormais gratuitement ses matériels de haute qualité et ses nouveautés. Je suis également autorisé à revendre ses produits. Gewo est reconnu pour sa technologie de pointe et ses équipements de grande qualité », a annoncé le triple champion de Madagascar (2018, 2019, 2021).

En contrepartie, cette collaboration vise à implanter la marque à Madagascar et à aider les joueurs locaux à accéder à de meilleurs équipements qualité-prix. Ce contrat va durer trois ans, renouvelables. Setra évolue depuis presque trois ans au club Pays Rochois Genevois Tennis de Table 74. Gewo collabore étroitement avec des joueurs professionnels et des stars mondiales ainsi qu'avec des experts pour concevoir et fabriquer des produits qui répondent à des exigences de haut niveau.

Win-win

Cette marque de tennis de table, fondée en Allemagne en 1956, se consacre à la fabrication de produits de haute qualité pour les amateurs de la discipline, en se concentrant sur l'innovation et le développement de technologies avancées pour améliorer les performances des joueurs. La marque a développé une large gamme de produits, notamment des raquettes, des revêtements, des tables, des chaussures, des balles, des colles, des articles textiles et des accessoires liés au tennis de table. Chacun de leurs produits est conçu avec une grande attention aux détails et en utilisant les matériaux les plus avancés, ce qui leur permet d'offrir d'excellentes performances et durabilité.

Dans son palmarès, en plus de ses trois sacres nationaux, Setra Rakotoarisoa a été vice-champion d'Afrique de l'Est en 2017, médaillé d'argent par équipe et en double mixte aux Jeux des Îles en 2019. Dans sa jeunesse, il a été triple médaillé d'or aux Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien. En France, Setra a été sacré vainqueur du Challenge Cup à Masset en mai 2023. « L'objectif de mon club est de maintenir sa place en National 2 du championnat de France. En individuel, je continuerai à participer au critérium du championnat de France en National 2. Mon objectif est d'accéder en National 1 », confie Setra Rakotoarisoa.