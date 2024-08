Gabon: Le pays prie ses ministres de passer leurs vacances au pays, qui disent s'exécuter de bonne grâce

Au Gabon, tous les ministres ont droit à une semaine de vacances. Mais dans un communiqué, il leur a été interdit de sortir du pays et passer leurs vacances à l'étranger : le président de la Transition Brice Oligui Nguema les invite plutôt à rester proches des populations pour mieux écouter leurs doléances et s'imprégner de leurs conditions de vie. Des ministres ont préparé leurs congés en fonction.

Maurice Ntossui, général deux étoiles, passe ses dernières heures dans son bureau de ministre des Eaux et forêts du Gabon. Sa semaine de vacances commence le 21 août 2024 et il a décidé de partir dans son village, à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. « Actuellement, je suis en train de planifier. Je compte faire un radeau, pêcher à partir de ce radeau, avoir du poisson et penser à comment je vais faire ce met et le savourer au soir, autour d'un feu. J'ai vraiment hâte de cette aventure », assure-t-il.

Son collègue Adrien Mougougou, ministre de la Santé, a aussi hâte de ranger ses costumes pour retourner dans son village, au sud du Gabon. « Je voudrais bien aller à la pêche, je voudrais bien aller à la chasse, comme je l'ai toujours fait dans ma petite enfance », explique-t-il.

Brice Clotaire Oligui Nguema en vacances dans le Haut Ogooué

Adrien Mougougou poursuit et apprécie la décision du président Brice Clotaire Oligui Nguema d'envoyer les membres du gouvernement dans leurs villages : « Je voudrais saluer cette initiative prise par le chef de l'État. »

Outre les loisirs, le ministre des Eaux et Forêts promet, lui, d'organiser des rencontres politiques. « Le Président a une vision et beaucoup de gens ne cernent pas encore cette vision. Donc, le but, c'est d'échanger, partager la vision, la politique du chef de l'État », insiste Maurice Ntossui.

Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même se trouve dans le Haut Ogooué, où il a été filmé dans une soirée, vêtu d'une chemise Mandela.