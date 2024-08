Ile Maurice: L'ancien pompier reste en détention

Vishal Shibchurn a comparu par visioconférence devant la Bail and Remand Court (BRC) hier, dans le cadre des accusations portées contre lui pour agression avec préméditation sur Louis Yves Agathina et Marie France Patricia Armandine, survenues le 4 février à St-Hubert et Le Val. Lors de l'audience de juin, la magistrate Chitra Soobagrah-Pillay avait lancé un ultimatum aux autorités, les exhortant à intenter un procès contre Vishal Shibchurn.

Le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Irfaan Mittoo, a informé la cour qu'un procès formel avait déjà été déposé contre Vishal Shibchurn lundi. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'accorder la liberté conditionnelle à l'accusé en raison d'un retard dans l'affaire. Vishal Shibchurn devra de nouveau comparaître devant la BRC le 10 septembre.

Lors d'une audience précédente, la magistrate Soobagrah-Pillay avait déclaré que l'enquête étant complétée et le dossier référé au bureau du DPP, la cour pourrait accorder la liberté conditionnelle à Vishal Shibchurn. Elle avait imposé trois cautions de Rs 20 000, Rs 50 000 et Rs 40 000 en l'absence d'un procès ou d'une accusation formelle contre l'ancien pompier. Cependant, Vishal Shibchurn et son fils ont comparu devant la cour intermédiaire lundi dans le cadre de ce même procès. Ils sont également poursuivis pour séquestration, vol et recel. Le DPP a ordonné l'ouverture d'un procès formel contre les deux. L'affaire sera de nouveau appelée le 16 septembre. Vingt-huit témoins ont été assignés pour le procès.

La victime, une habitante de St-Hubert, avait rapporté qu'elle se trouvait chez son oncle à Résidence Ville-Noire lorsque Mayur Shibchurn les aurait agressés. Il aurait pris un billet de Rs 100 dans la poche de l'oncle et forcé la femme à lui remettre deux billets de Rs 500 ainsi que ses deux téléphones, qu'il aurait ensuite placés dans sa poche. Il aurait ensuite traîné la victime par les pieds pour la conduire chez son père, Vishal Shibchurn. Ce dernier serait monté dans le véhicule de son fils et ils se seraient dirigés vers Le Val, où le père aurait agressé les deux victimes. Ils les auraient ensuite emmenées dans une banque à Mahébourg pour effectuer des retraits. Selon la victime, Vishal Shibchurn l'aurait agressée, tandis que l'oncle aurait été conduit à Le Val Nature Park, où il aurait été abandonné, toujours ligoté, dans les cannes. Les Shibchurn réfutent les allégations portées contre eux.