Ile Maurice: Taekwondo - Sheldon Yan Too Sang 16e au classement mondial

Selon le dernier classement établi par la Fédération internationale de taekwondo, le Mauricien Sheldon Yan Too Sang, 31 ans, est 16e au niveau mondial (sur plus de 200 athlètes) en poomsae. Et ce, dans la catégorie des moins de 40 ans. Le classement de l'athlète devrait amener les décideurs à le laisser prendre part aux Championnats du monde de poomsae qui auront lieu du 30 novembre au 4 décembre au Hong Kong Coliseum à Kowlun.

Médaillé d'or en poomsae aux JIOI 2023, à Madagascar, dans la catégorie U40, Sheldon Yan Too Sang a aussi fait honneur au pays cette année, en remportant l'or, en mars, aux Jeux d'Afrique à Accra. C'est sa médaille d'or obtenue au Ghana qui lui a valu d'être classé 16e mondial en poomsae, dans cette même catégorie d'âge. Ce résultat lui a apporté 40 points. À ce jour, la première place appartient à l'Américain Minki Seong avec 145,69 points.

Le classement de Sheldon Yan Too Sang est la preuve que le Mauricien est parmi les meilleurs du monde. Dans ce contexte, le Grand Maître Sylvestre Yan Too Sang, 8e Dan de taekwondo, nous confie que son fils Sheldon se prépare pour les Mondiaux de poomsae qui se tiendront à Hong Kong à la fin de l'année. «Sheldon s'entraîne activement pour les Championnats du monde de poomsae. Vers fin juillet-début août, il a suivi des entraînements en Corée du Sud avec quatre autres Mauriciens (NdlR : Angeli Hung, Annejulie César, Ibrahim Wazeerkhan et Suri Kang). Pour leur préparation, ils sont partis une semaine dans la prestigieuse TS Accademy (leader local en taekwondo), puis quatre jours à l'université de Kiung Hee avant de se rendre dans un autre club de taekwondo à Séoul», indique Sylvestre Yan Too Sang. Ce dernier a confirmé que le déplacement de son fils en Corée du Sud entrait dans le cadre de sa préparation pour les Mondiaux. Toutefois, rien n'a encore été officiellement décidé quant à la participation de l'athlète à cet événement. «Ce sera à la Fédération mauricienne de taekwondo de décider de l'y envoyer ou non», fait-il savoir.

Sheldon Yan Too Sang lors d'un entraînement au Taekwondo Sports Club à Rose-Hill.

A ce propos, le Grand Maître Mario Hung Wai Wing, pionnier de la discipline à Maurice, apporte quelques éclaircissements. «J'ai déjà rencontré le directeur des sports. Comme Sheldon Yan Too Sang a eu la médaille d'or aux Jeux d'Afrique à Accra, j'ai proposé au ministère des Sports que cet athlète soit envoyé aux Mondiaux de poomsae à Hong Kong», déclare Mario Hung Wai Wing qui est positif quant à ce que le taekwondoïste représente le pays à ces Championnats du monde. «Le classement de Sheldon Yan Too Sang est un bon signe pour le taekwondo mauricien. Sa participation aux Mondiaux de poomsae ne pourrait que motiver davantage les jeunes à pratiquer cette discipline», ajoute-t-il avec fierté.