Sénégal: Baisse de l'activité économique au mois de juin

La Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) indique dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Août 2024 » que l'activité économique interne, mesurée par l'indice général d'activité (hors agriculture et sylviculture), s'est repliée de 4,2% en rythme mensuel en juin 2024.

La même source souligne que cette contreperformance est imputable aux secteurs primaire (-27,2%) et secondaire (-8,2%), et aux taxes sur biens et services (-19,4%). Toutefois, elle a été atténuée par la bonne tenue du secteur tertiaire (+5,6%).

Sur un an, note la Dpee, l'activité économique s'est consolidée de 0,9% au mois de juin 2024, à la faveur du tertiaire (+3,7%) et des recouvrements de taxes sur biens et services (+4,3%). Pour leur part, le primaire (-8,4%) et le secondaire (-3,5%) ont reculé, sur la période.