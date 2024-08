Gabon: La Rupture Historique Initiée par le CTRI et son Orientation Idéologique - Vers un pays Prospère et Unifié

Le 30 août 2023 est une date qui marquera durablement l'histoire politique du Gabon. Ce jour-là, le Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI), sous la direction du général Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris les rênes du pouvoir, promettant une refonte profonde de la nation gabonaise.

Ce changement ne se limite pas à une simple alternance politique ; il s'agit d'une rupture historique avec un système qui, pendant des décennies, a manqué de répondre aux aspirations du peuple gabonais. Le CTRI trace une nouvelle orientation idéologique, visant à redonner au Gabon sa dignité et à le conduire vers un avenir marqué par la prospérité et l'unité.

Une Rupture Nécessaire : Répondre aux Aspiration du Peuple Gabonais

Pendant des années, le Gabon a été confronté à une série de défis structurels qui ont entravé son développement et affaibli la confiance du peuple envers ses institutions. Des élections contestées, une corruption systémique, une gestion opaque des ressources publiques et une déconnexion croissante entre les élites et le peuple ont laissé le pays dans un état de stagnation. Les aspirations des Gabonais à une gouvernance plus juste, plus transparente et plus proche de leurs réalités quotidiennes n'ont jamais été satisfaites.

%

C'est dans ce contexte que le CTRI a pris l'initiative, non pas pour imposer un nouveau régime autoritaire, mais pour répondre à l'urgence d'un renouveau. La rupture est radicale et vise à restaurer la souveraineté du peuple gabonais sur son destin. Ce processus marque un départ net d'un système qui avait atteint ses limites, ouvrant la voie à l'émergence d'un Gabon plus fort, plus uni et plus démocratique.

Un Cap Idéologique : Vers un Gabon Prospère et Unifié

Le CTRI ne se contente pas de rétablir l'ordre ; il pose les bases d'une orientation idéologique novatrice, centrée sur le patriotisme démocratique. Cette nouvelle trajectoire repose sur plusieurs piliers fondamentaux :

Restauration de la Démocratie et de l'État de Droit

Le CTRI s'engage à rétablir des institutions démocratiques robustes, où chaque Gabonais a une voix. Cela inclut la révision des textes constitutionnels pour garantir des élections transparentes et justes, ainsi que le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Un État de droit solide est essentiel pour ce nouveau Gabon, où la justice sera non seulement rendue, mais aussi perçue comme équitable.

Promotion de la Justice Sociale et de l'Équité

L'un des objectifs prioritaires du CTRI est de lutter contre les inégalités qui ont trop longtemps fracturé la société gabonaise. Une politique économique inclusive sera mise en oeuvre pour assurer une redistribution équitable des richesses nationales, permettant à chaque citoyen de bénéficier des fruits du développement. Cela inclut des réformes dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du logement pour garantir un accès équitable aux services de base.

Unité Nationale et Cohésion Sociale

Le CTRI cherche à rassembler tous les Gabonais autour d'un projet commun de renouveau national. L'unité nationale sera consolidée non seulement par des discours, mais par des actions concrètes visant à renforcer la cohésion sociale. Le respect des diversités culturelles, ethniques et politiques sera au coeur de cette entreprise, avec une lutte résolue contre toute forme de discrimination.

Souveraineté et Indépendance

Le Gabon, tel que le conçoit le CTRI, doit être souverain dans ses choix et indépendant dans ses décisions. L'objectif est de permettre au pays de se tenir debout sur la scène internationale, en défendant ses intérêts sans rompre ses liens avec le reste du monde. Cette souveraineté inclut également une diversification de l'économie pour réduire la dépendance aux ressources naturelles.

Engagement Citoyen et Participation Active

Le cap fixé par le CTRI mise sur l'engagement actif des Gabonais dans la transformation nationale. Les citoyens seront des acteurs de premier plan dans ce renouveau, grâce à des initiatives encourageant la participation publique, telles que des consultations, des forums et des mécanismes d'intégration des préoccupations locales dans les politiques nationales.

Un Avenir Vers la Prospérité et l'Unité

Le chemin tracé par le CTRI est celui d'un Gabon émergent, respecté et digne d'envie. Un Gabon où la paix, la prospérité et l'épanouissement personnel sont accessibles à tous. Un Gabon où les institutions servent véritablement le peuple, et où le rêve d'une vie meilleure devient une réalité concrète. Ce projet de société appelle chaque Gabonais à participer activement à cette grande oeuvre collective.

Le parcours sera sans doute difficile, mais la destination est claire : un Gabon uni, juste, démocratique et prospère. Un Gabon qui inspire le respect et l'admiration, non seulement de ses citoyens, mais du monde entier, devenant ainsi un modèle pour le continent africain.

La rupture initiée par le CTRI est bien plus qu'un simple changement de régime ; elle marque une transformation profonde du tissu socio-politique du Gabon. C'est une opportunité historique pour bâtir un pays qui ne se contente pas de survivre, mais qui aspire à s'épanouir pleinement dans la dignité et la prospérité. Ensemble, avec courage, détermination et engagement, le Gabon peut et doit relever ce défi pour le bien des générations futures.

Eugène-Boris ELIBIYO, Planificateur des systèmes éducatifs, Citoyen Gabonais et observateur de la vie publique. Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership (RASL).