Congo-Brazzaville: Transfert - Thievy Bifouma signe en Iran

Libre de tout contrat depuis son départ de Grèce, Thievy Bifouma va poursuivre sa carrière dans le championnat iranien. L'attaquant de 32 ans a signé un contrat d'un an avec l'Esteghlal Khuzestan.

Cap à l'Est pour Thievy Bifouma qui s'est engagé, le 12 août, en faveur de l'Esteghlal Khuzestan, quatorzième du dernier championnat.

Passé à plusieurs reprises dans le championnat turc, Bifouma va désormais découvrir le championnat iranien qui a débuté le 15 août.

Il devra gagner sa place au sein d'un secteur offensif très dense avec treize éléments.

Outre le championnat turc, le quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des nations 2015 a tenté une expérience en Chine et arrive de Grèce, après avoir sllonné l'Espagne, l'Angleterre et la France avec plus ou moins de réussite.

Précisons que Bifouma rejoint l'Esteghlal Khuzestan, champion d'Iran 2016, et non le FC Esteghlal, vice-champion en titre où se sont engagés Gaël Kakuta et Didier Ndong, qui disputera la prochaine Ligue des champions AFC.