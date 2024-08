Cameroun: De nouvelles tensions éclatent dans la sphère footballistique camerounaise

Le belge Marc Brys, nouveau sélectionneur des lions Indomptables du Cameroun et son équipe techniques

Le nouvel entraineur des Lions Indomptables, Marc Brys, plonge à nouveau dans la controverse suite à certaines déclarations poignantes dans une interview accordée le 17 août dernier au media belge DH Sports. Une sortie du nouveau sélectionneur qui n’a pas laissé l’opinion indifférente.

Installé depuis avril 2024, la nomination du belge Marc Brys à la tête de la sélection camerounaise a toujours suscité des remous au sein de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). Une intronisation qui a été l’une des causes de vives tensions entre le Ministère de tutelle et la Fédération dirigée par l’ancien footballeur international Samuel Eto’o. Cette situation a plongé les acteurs du football camerounais dans la stupeur et le doute, créant des rumeurs sur l’instabilité au sein de la tanière.

Dans une interview accordée à DH Sports, l’actuel sélectionneur des Lions indomptables n’y va pas avec le dos de la cuillère. Selon lui, le président de la Fécafoot serait soutenu par la classe populaire, ce qui expliquerait le fait que ses déclarations et son leadership ne souffrent d’aucune contestation.

« Il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui. Mais 80% des infos qu’ils annoncent sont erronées ! C’est de la pure fiction. Mais les gens le croient. J’ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par les classes populaires. Il est très puissant, même s’il n’a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines il a échoué à la fois, comme entraîneur, comme entrepreneur, et visiblement comme dirigeant, quand je vois sa façon de faire à la Fécafoot… » a déclaré Marc Brys. Des propos directs qui visent Samuel Eto’o Fils, l’icône du football africain.

Le sélectionneur belge a également critiqué la gestion du vestiaire des Lions, autrefois dirigé par l’international camerounais, Rigobert Song. D’après lui, il a atteint « un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer ». Il ajoute « Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n’avait rien à dire. Eto’o rentrait dans le vestiaire avant le match et à la mi-temps, il changeait l’équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C’est une farce totale ».

Samuel Eto'o / Page Facebook Samuel Eto'o Fils, actuel président de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot)

Le rugissement des Lions

Une sortie qualifiée d’irrespectueuse par l’ancien sélectionneur Rigobert Song, qui a également eu à délivrer son droit de réponse. Selon lui, « Monsieur Brys est effectivement à un âge où la mesure et la retenue dans les prises de parole s’imposent en ligne droite des valeurs véhiculées par notre sport. Nul n’a besoin de recourir à l’outrage et à user de propos désobligeants… L’histoire du football camerounais a été écrite grâce à nos icônes. Ces dernières méritent Respect et Reconnaissance » a-t-il déclaré dans un communiqué officiel.

Dans la même dynamique, l’association camerounaise des entraineurs et éducateurs de football a déploré les propos tenus par Marc Brys. Dans un communiqué, ils ont tenu à rappeler que dans l’histoire glorieuse de l’équipe nationale, aucun sélectionneur n’était allé si loin dans un affront à l’égard de l’autorité du football camerounais.

Pour ces derniers, une telle sortie serait de nature à saper la solidarité nationale si durement acquise. Ainsi, Ils invitent la Fécafoot à tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposent afin de sortir de cette crise. Même son de cloche pour le journaliste consultant camerounais, Fidel Castro Elembe, qui souhaite la démission du sélectionneur belge.

Pour rappel, le bilan du sélectionneur belge sur le banc de l’équipe nationale du Cameroun s’estime à deux matches, dont une victoire 4-1 face au Cap Vert et un match nul sur le score 1-1 face à l’Angola, deux rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.