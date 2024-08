Gabon: Ndéndé en mode Journée socioculturelle et sportive avec Mays Mouissi

Les membres du gouvernement gabonais sont en vacances. Ils ne doivent pas sortir du pays, mais doivent aller se ressourcer dans leurs localités respectives à l'intérieur du pays. Mays Mouissi, ministre de l'Economie et des Participations est à Ndéndé. Profitant de ses congés dans le sud du pays, il a profité de lancer des journées socioculturelles et sportives, ce mardi 20 août 2024.

Ce sont les vacances et les populations de certains coins et recoins des villages se retrouvent donner ou redonner de la chaleur en organisant des soirées animées. Avec les vacances du gouvernement de la transition selon le communiqué communiqué nº64,( Ce 18 aout 2024 à Libreville, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a annoncé, par l'entremise du communiqué nº64 de la prise de vacances des plus hautes autorités du gouvernement à compter de ce lundi 19 aout 2024), plusieurs localités vont davantage être animées.

Mays Mouissi, ministre de l'Economie et des Participations est à Ndéndé dans la province de la Ngounié. Il profite de ses congés dans le département de la Dola, pour lancer des journées socioculturelles et sportives. Pour le membre du gouvernement , originaire de Ndéndé " Ces manifestations sont l'occasion de communier avec les populations locales, célébrer nos traditions et notre culture dans un esprit de cohésion et de partage".

Les populations sont venues nombreuses se divertir, apprendre des uns et des autres. Les retrouvailles sont célébrées et les moments festifs sont du goût de tous ou presque. "Cet événement, riche en enseignements et en émotions, a renforcé les liens qui nous unissent. La convivialité était au coeur de chaque échange, nous rappelant avec fierté notre appartenance à cette belle communauté du département de la Dola" confirme le ministre de l'Economie et des Participations.

Les populations du département de Dola se réjouissent de passer ces moments festifs avec leur fils Mays Mouissi. Ces journées socioculturelles sont la bienvenue et les habitants souhaitent que cela se pérennise.