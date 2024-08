Angola: Le pays compte attirer des investisseurs du Vietnam

Hanoï — Les autorités angolaises entendent attirer les investisseurs vietnamiens sur le marché angolais pour investir dans le secteur agroalimentaire et transférer l'expérience accumulée dans le secteur au cours des dernières années agricoles.

Ce souhait a été exprimé mardi, dans la capitale vietnamienne, par le secrétaire du Bureau politique (BP) pour les relations internationales (RI) du MPLA, Manuel Augusto, lors de la réunion tenue avec le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam, Nguyen Quoc Tri.

Selon le secrétaire du BP du MPLA, il n'appartient pas au parti d'exécuter les politiques socio-économiques, mais en tant que parti au pouvoir, il a le devoir de rechercher les meilleures voies et de les présenter au gouvernement pour leur mise en oeuvre.

Toujours selon Manuel Augusto, l'amélioration de l'environnement des affaires en Angola, grâce aux mesures adoptées par l'Exécutif dirigé par le Président João Lourenço, la stabilité politique et sociale, une population majoritairement jeune et la similitude climatique entre l'Angola et le Vietnam, font du pays un marché stratégique, avec la capacité d'égaler les chiffres atteints par le pays asiatique, en termes de production agricole.

La secrétaire du BP pour la politique économique, Maria Idalina Valente, a rappelé, outre les Vietnamiens, que l'Angola fait partie de deux organisations régionales importantes, notamment la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et grâce à celles-ci, il sera possible d'atteindre un univers d'environ 600 millions de consommateurs.

À son tour, le vice-ministre vietnamien de l'Agriculture a déclaré que le secteur est responsable de 12% du PIB et représente 30% de l'emploi dans le pays, qui compte environ 100 millions d'habitants. En 2023, le Vietnam a exporté l'équivalent de 60 millions de dollars américains, rien qu'en produits agricoles.

Avant la réunion, Manuel Augusto et la délégation qui l'accompagnait ont visité le mausolée de Hô Chi Minh, où il a déposé une gerbe de fleurs en l'honneur du leader historique et a signé le livre d'honneur.

Par la suite, la délégation a également rencontré la vice-présidente de l'Académie diplomatique du Vietnam (DAV), Nguyen Thi Thi, et le ministre de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Som.

Le Vietnam est le deuxième pays au monde à reconnaître l'indépendance de l'Angola.

Les relations politico-diplomatiques remontent au 12 novembre 1975. Les deux pays ont signé l'Accord général de coopération, un instrument juridique par lequel les deux gouvernements ont élaboré des lignes directrices sur le type de relations établies dans tous les domaines.

L'Angola et le Vietnam maintiennent des protocoles de coopération paraphés dans les secteurs du pétrole, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'agriculture, de la science et de la technologie, ainsi que dans le domaine du commerce, de l'industrie et des affaires.