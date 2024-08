Angola: Amélioration de l'efficacité dans l'exécution des projets de partenariats public-privé

Luanda — Le Gouvernement angolais travaille à améliorer l'efficacité de l'exécution des projets et à accroître la transparence et la confiance du public dans les processus de partenariat public-privé (PPP), a souligné mardi le ministre du Plan, Víctor Guilherme.

Selon le gouvernant, qui intervenait lors d'une table ronde sur les « Partenariats public-privé », l'Exécutif entend améliorer ce processus, car la confiance du public est un élément essentiel pour le succès à long terme des PPP.

Il a fait savoir que des travaux étaient en cours pour que les partenariats public-privé puissent représenter une solution viable, permettant au secteur privé d'apporter du capital, de l'expertise et de l'efficacité opérationnelle, tandis que le secteur public veille à ce que les intérêts sociaux et le développement équitable soient prioritaires.

Selon le ministre, le pays traverse une période d'importantes réformes économiques, en vue de réorganiser et de renforcer l'économie, en établissant les bases d'un tissu économique solide, diversifié et durable, dans le but de créer les conditions nécessaires pour une croissance continue et durable.

Il a ajouté que l'objectif est de rechercher des solutions pour la rationalité et la durabilité des finances publiques, à travers les PPP, ainsi que d'améliorer la qualité des infrastructures, avec un impact sur les transports, le commerce, l'emploi et l'industrie, en plus des services publics pour le population.

Le dirigeant assure que les lignes directrices de ces réformes sont définies dans les principaux instruments de planification, tels que la Stratégie à long terme "Angola 2050" et le Plan de développement national 2023-2027.

La perspective est la construction d'une économie de moins en moins dépendante de l'intervention de l'État et dominée par le secteur privé, à travers une plus grande ouverture aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers, pour une contribution toujours plus grande du secteur non pétrolier dans la formation du PIB.

«Nous comprenons que la réalisation de cet objectif dépend fondamentalement de l'investissement dans les infrastructures, c'est pourquoi nous consacrons des ressources importantes, à travers le programme d'investissement public, l'amélioration de nos routes, aéroports, chemins de fer et autres infrastructures essentielles, qui constituent l'épine dorsale pour notre développement de l'activité économique du pays et l'intégration régionale», a-t-il souligné.

Lors de l'événement, la Corporation financière internationale (SFI), une institution de la Banque mondiale pour le secteur privé, a présenté ses instruments disponibles pour soutenir la création de projets de partenariat public-privé bancables.

Entre autres personnalités, ont participé à l'événement les ministres des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, des Transports, Ricardo de Abreu, des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos et de la Santé, Sílvia Lutucuta.

La table ronde visait à établir un alignement de vision sur les PPP, en tant qu'instrument de promotion du développement durable, et de partage d'expériences dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, des transports, des routes et de la santé.