Angola: L'Aéroport Agostinho Neto teste l'embarquement et le débarquement des passagers

Luanda — Quatre-vingt-cinq passagers ont débarqué à l'Aéroport International Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), à Luanda, pour un vol de simulation opérationnelle visant à tester la sécurité, l'efficacité et le service de cette infrastructure aéroportuaire.

L'opération a été réalisée avec un Boeing 737-700 de la compagnie angolaise TAAG, qui, il y a quelques jours, a décollé à 9h00 de l'aéroport international 4 de Fevereiro et a atterri à 9h30 à l'AIAAN, dans une initiative de la société Airoport Temporary Operator (ATO) et du Cabinet Opérationnel du Nouvel Aéroport International de Luanda (GONAIL), selon un communiqué auquel l'ANGOP a eu accès mardi.

Selon le document, après le débarquement, les passagers (employés de TAAG et invités institutionnels) ont suivi le flux de transfert et sont retournés à l'avion pour leur voyage de retour.

La note ajoute que l'objectif du vol passager opérationnel était d'évaluer l'état de préparation des procédures de passagers et de tester l'interopérabilité des systèmes technologiques de l'aéroport, en garantissant le respect des meilleures pratiques internationales de sécurité et d'assistance au sol.

Le service spécial, qui fait partie du programme en cours de l'AIAAN, a impliqué plus de 500 volontaires et a inclus la participation de plusieurs compagnies aériennes.

%

Ouvert le 10 novembre 2023, l'AIAAN dispose d'une structure multidimensionnelle et de la capacité d'accueillir au moins cinq mille passagers, aux heures de pointe, et de traiter plus de 130 mille tonnes de fret/an.

Situé à 42 kilomètres de la capitale angolaise (Luanda), sur une superficie de 75 kilomètres carrés, l'aéroport contient un système de deux pistes parallèles qui permettent d'effectuer des opérations mixtes indépendantes.

L'une des pistes, longue de quatre mille mètres et large de 20 mètres, est conçue pour recevoir, entre autres, des avions de type B747 et A380, actuellement les plus gros avions commerciaux, en plus d'envisager la construction d'une ville aéroportuaire qui couvrira un zone de construction de 75 kilomètres carrés.

Depuis son inauguration, le nouvel aéroport accueille que des vols cargo, les avions commerciaux de passagers devant devenir opérationnels plus tard cette année.