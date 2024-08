Angola: L'IFC soutient des Partenariats Public-Privé au pays

Luanda — Le vice-président de la Corporation Financière Internationale, Sérgio Pimenta, a exprimé mardi, à Luanda, l'intérêt de cette institution du groupe de la Banque Mondiale à soutenir l'Angola dans le développement de projets prioritaires, à travers des Partenariats Public-Privé (PPP).

Intervenant à la table ronde sous le thème « Partenariats public-privé sur la voie du développement socio-économique durable », le responsable a souligné la nécessité de créer des réformes pour soutenir l'innovation des politiques nationales et encourager les PPP.

À cet effet, Sérgio Pimenta a indiqué que l'IFC et la Banque mondiale restent déterminées à renforcer la mobilisation des capitaux pour des projets qui soutiennent le développement économique du pays.

Il a affirmé que les services d'assistance technique de l'IFC pour les transactions en Angola soutiennent les projets du gouvernement angolais, en mettant l'accent sur la vente de sa participation dans l'opérateur de téléphonie mobile UNITEL, y compris une éventuelle introduction en bourse.

Le responsable a ajouté qu'un désinvestissement "réussi" du gouvernement dans l'UNITEL est attendu et que la concurrence va s'intensifier, stimulant le développement de nouveaux sous-secteurs, en vue de stimuler la numérisation de l'économie angolaise.

%

Il a rappelé qu'au cours des dernières années, l'IFC démontre son engagement à travailler avec les pays africains lusophones, en renforçant sa présence en Angola, au Cap-Vert, en Guinée-Bissau et au Mozambique.

Cette présence, a-t-il expliqué, permet de stimuler les investissements dans des secteurs stratégiques, tels que l'énergie, les transports, la numérisation, l'agro-industrie, le tourisme et les services financiers.

Il a réitéré que l'Angola offre de bonnes opportunités pour soutenir les secteurs de la santé, de l'énergie, des transports et des communications.

Selon la source, ces secteurs constituent des facteurs fondamentaux pour la croissance économique durable et inclusive du pays, avec le potentiel de créer des emplois et d'augmenter la productivité d'autres secteurs, tout en assurant la fourniture de services publics essentiels au développement social.

Il a souligné qu'après la reprise économique de 2023, l'économie angolaise devrait connaître une croissance de 4,3% en 2025, si les prix du pétrole restent élevés et si le secteur non pétrolier répond positivement aux vastes réformes introduites par le gouvernement ces dernières années, y compris un taux de change plus sensible aux conditions du marché.

Il a ajouté qu'une moindre dépendance à l'égard de l'industrie pétrolière contribuerait à stimuler la croissance économique, à créer de bons emplois et à améliorer les conditions de vie de la population angolaise.

Pour sa part, le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, a réitéré que le secteur a perçu, à travers des PPP, plus de 380 millions de dollars en primes de concession et 1,5 milliard de dollars en engagements d'investissement, au cours des trois dernières années.

Il a souligné que la valeur pourrait augmenter en fonction de la signature prévue cette année de l'extension du Corridor de Lobito vers la Zambie.

Il a poursuivi que le projet global de connexion avec la Zambie est estimé à 5,2 milliards de dollars américains.

Selon le ministre, ce facteur place l'Angola dans une position très importante dans la région de la SADC et pour l'économie mondiale.

Il a indiqué que le secteur des transports, en fonction du plan directeur, s'attend à ce que les obligations d'investissement puissent, au cours des 20 prochaines années, couvrir 1,4% par an du produit intérieur brut pour les PPP.

La table ronde sur les PPP visait à établir un alignement de vision sur les partenariats, en tant qu'instrument de promotion du développement durable et de partage d'expériences dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, des transports, des routes et de la santé.

Au cours de l'événement, l'IFC a présenté ses instruments disponibles pour soutenir la création de projets PPP bancables, garantissant qu'en partenariat avec le ministère portugais des Finances, elle présentera des études de cas avec les leçons respectives apprises lors de la rencontre.

Les données disponibles indiquent que le portefeuille d'investissement de l'IFC en Angola s'élève actuellement à 68,5 millions de dollars (l'équivalent de 60,93 milliards de kwanzas), avec un accent sur l'industrie manufacturière, l'agroalimentaire et la disponibilité croissante de services financiers dans le pays, en particulier pour les petites entreprises.

Pour l'exercice 2024, l'IFC a engagé un montant record de 56 milliards de dollars en faveur d'entreprises privées et d'institutions financières dans les pays en développement, en tirant parti des solutions du secteur privé et en mobilisant des capitaux privés pour créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable.

Depuis 2019, année de l'ouverture de son bureau en Angola, l'IFC a investi plus de 500 millions de dollars dans des projets privés dans le pays, en mettant l'accent sur la santé, l'éducation et la finance.

L'IFC est l'une des institutions financières de la Banque mondiale axées sur le secteur privé des marchés émergents. Présente dans plus de 100 pays, l'institution soutient la création de marchés et d'opportunités dans les pays en développement, favorisant ainsi l'amélioration de la vie des populations.