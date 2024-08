Afrique Centrale: Luanda - Discussion de la proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif dans l'Est de la RDC

La proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour le conflit à l'Est de la RDC, présentée par le Président angolais João Lourenço, en tant que médiateur nommé par l'Union Africaine, continue d'être discutée et négociée ce mercredi 21 août à Luanda, rapporte le ministère angolais des Relations extérieures.

Cette discussion a débuté mardi 20 août, où prennent part les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola, à la troisième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

La réunion a été présidée par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, en tant que médiateur, et a connu la participation de la ministre d'État, des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de la Francophonie de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale du Rwanda, Olivier Jean Patrick Nduhungirehe.

Les ministres des Relations Extérieures de l'Angola (médiateur), des Affaires Etrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont réunis mardi après-midi, à Luanda, pour analyser la proposition définitive de paix dans l'est de la RDC.

%

Trouver une solution définitive

La réunion fait suite à l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août, résultant d'un accord entre les parties impliquées dans le conflit, signé le 30 juillet à Luanda, supervisé par le Mécanisme de vérification ad-hoc. L'Angola, le Rwanda et la République démocratique du Congo déploient des efforts importants et coordonnés pour trouver une solution définitive en matière de sécurité et de paix dans l'est de la RDC.

L'Angola, en tant que médiateur, joue un rôle fondamental en facilitant le dialogue politico-diplomatique entre le Rwanda et la RDC, visant à stabiliser cette région des Grands Lacs.

Lors du 44e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement, le président angolais et médiateur de l'Union africaine, João Lourenço avait affirmé que son pays oeuvrait à « prendre des mesures concrètes en vue de négocier et de signer un accord de paix définitif ».

Un accord de paix qui, selon le président angolais, était en cours d'examen par les deux parties. Et c'est cet accord qui est discuté et négocié entre les parties ministérielles à partir du 20 août à Luanda.

La dernière tournée effectuée à Kigali et à Kinshasa le 11 et le 12 août par João Lourenço lui a permis de présenter aux Présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ce projet d'accord de paix qui est actuellement sous examen.

Le conflit dans l'est de la RDC, qui perdure depuis 2022, est mené par les forces du mouvement rebelle M23, soutenu par les forces gouvernementales rwandaises. Les attaques, qui ont repris en décembre 2023, ciblent les populations civiles et violent les droits de l'homme, notamment l'occupation de plusieurs zones du territoire congolais, ce qui constitue une violation flagrante des processus de Luanda et de Nairobi, nuisant aux efforts diplomatiques et initiatives de paix et stabilité dans ce pays voisin de l'Angola.