Tunisie: L'aquaculture au pays - Un océan d'opportunités !

C'est en Tunisie qu'aura lieu l'édition d'Aquaculture Africa de cette année, ont confirmé les organisateurs de cette manifestation qui lui ont fixé la date du 19 au 22 novembre 2024, tout autant que le thème, à savoir «L'agriculture bleue: de nouveaux horizons pour la croissance économique». Un rendez-vous d'autant plus mobilisateur qu'y seront attendus plus d'un millier de participants d'Afrique.

Préparatifs en cours

Les préparatifs de la troisième Conférence internationale annuelle et exposition de la section africaine de la Société mondiale de l'aquaculture (Afraq2024) ont pris de l'ampleur, suite à la signature d'un accord d'accueil par l'Institut national tunisien des sciences et technologies marines (Instm) au nom du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Cet engagement formel marque le plein soutien du gouvernement tunisien à l'événement, assurant des efforts de collaboration avec la Société mondiale de l'aquaculture (WAS) pour son exécution.

En plus du soutien gouvernemental, plusieurs grandes entreprises aquacoles basées en Tunisie ont promis leur appui à Afraq 2024. Ces entreprises, étroitement liées au sponsor Or de l'événement, Nutrifish, offriront aux participants des visites exclusives de leurs exploitations d'élevage de dorades et de bars au large de la Méditerranée. Nutrifish, un grand fabricant tunisien d'aliments pour animaux dans l'industrie aquacole, exploite une nouvelle usine d'aliments pour animaux d'une capacité de production de 30.000 t par an. Ces entreprises, ainsi que d'autres, devraient présenter leurs contributions au secteur dans un pavillon dédié au salon Afraq 2024.

La conférence, sur le thème «L'agriculture bleue: de nouveaux horizons pour la croissance économique», présentera les dernières recherches, innovations et opportunités d'investissement en aquaculture visant à soutenir la croissance du secteur à travers le continent. L'événement comprendra un forum scientifique avec des présentations orales et par affiches, une exposition commerciale, des forums de l'industrie, des ateliers satellites, des événements pour étudiants et des visites de fermes aquacoles locales.

Afraq 2024 promet de connecter la communauté aquacole mondiale, en proposant un programme complet qui met en évidence le rôle croissant de l'aquaculture dans la croissance économique en Afrique.

Une vocation aquacole reconnue

Les produits aquacoles tunisiens sont vendus aussi bien sur le marché local que sur le marché international. Les poissons marins, bar européen et dorade royale d'élevage, ont été précédemment destinés en totalité à l'exportation sur le marché européen. Cependant, durant les dernières années, l'on assiste à une concurrence cruciale des autres produits d'élevage sur ce marché, ce qui a amené les producteurs aquacoles à chercher d'autres marchés potentiels, à savoir les marchés américains. Parallèlement à ce marché européen, les produits aquacoles tunisiens sont vendus aux hôtels et grands restaurants touristiques en Tunisie. Le reste estimé presque à la moitié du produit est vendu sur le marché de gros à Tunis, Sousse et Sfax pour être ensuite acheminé vers les marchés du détail dans les villes et villages dans des conditions sanitaires réglementaires. Il est à signaler que les prix de vente de ces produits sont plus avantageux pour les producteurs au marché tunisien qu'au marché européen. Une moyenne de prix de vente du bar européen et de la dorade royale sur le marché tunisien est d'environ 9 TND/kg.

Les produits émanant de l'engraissement du thon rouge sont destinés en totalité à l'exportation. En effet, la majeure partie de la production est exportée vers le marché japonais, tandis que le reste est destiné au marché européen. Les coquillages (moules et huîtres) sont vendus en totalité sur le marché local avec étiquette blanche après épuration dans les centres de purification agréés selon la réglementation en vigueur et conformément aux directives européennes.

Les poissons d'eau douce sont vendus actuellement et en totalité sur le marché local. Ils sont vendus essentiellement sur les marchés de gros des grandes villes comme Tunis, Sousse, Sfax ou encore dans les marchés des petites villes ou villages avoisinant les lacs de barrages. Il n'y a pas de demande spéciale pour ce type de produit, sauf en période creuse pour les poissons marins, on assiste à une demande pour le mulet ou encore le sandre qui est aussi apprécié. Les prix de vente des poissons d'eau douce sont relativement bas par rapport au prix de vente des poissons marins.