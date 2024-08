Tunisie: La FIFA a la mainmise sur la FTF - Il faut parer au plus pressé...

Nous pouvons jouer sans VAR, nous pouvons nous permettre de renvoyer le début du championnat, il est possible d'engager des pourparlers pour résoudre un problème difficile et qui exige temps et réflexion, mais il est impossible de remanier le calendrier de la CAF

La Fifa a eu le privilège de mettre sous tutelle une fédération pionnière qui a été à la base de toutes les avancées enregistrées en football au niveau du continent, qui l'alimente en techniciens et conférenciers qui comptent dans le milieu, sous l'oeil goguenard d'une CAF dont quelques-uns de ses membres exultent. Le football tunisien est à terre. Enfin!

C'est dire ce que méritent ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe. Il va sans dire que nous sommes en partie responsables de ce drame qui fera date dans les annales de ce sport. Oui, nous avons cru à toutes les sornettes qu'on nous a racontées. Sans chercher à approfondir les tenants et les aboutissants de toutes ces promesses et de tout ce faste déployé pour impressionner et.... convaincre. Maintenant le mal est fait. Et le plus urgent à notre sens est bien l'équipe nationale qui a des engagements fermes.

Marécage

La bombe à retardement laissée par le bureau sortant est une patate bien chaude que les gestionnaires désignés ont le devoir de désamorcer avant toute chose, pour que chaque partie prenante sache à quoi s'en tenir.

En effet, nous pouvons jouer sans VAR, nous pouvons nous permettre de renvoyer le début du championnat, il est possible d'engager des pourparlers pour résoudre un problème difficile et qui exige temps et réflexion, mais il est impossible de remanier le calendrier de la CAF. Avec une mauvaise préparation, dans cette ambiance abjecte, nullement propice pour une quelconque concentration et qui offre aux joueurs les brèches pour instaurer un clanisme et une distribution du pouvoir. La preuve, on farfouille et on retire, des boîtes à archives, les anciens meneurs et on exalte leurs qualités.

Dans ce marécage, ce ne sera pas facile. Un terrain boueux n'offre que peu de prise alors que la glissade serait une catastrophe. Le Comité désigné invoquera-t-il l'incompétence du bureau sortant à prendre des décisions aussi importantes que la désignation d'un sélectionneur et un adjoint qui devient titulaire ? Est-ce qu'il pourra mettre tout le monde d'accord en revenant sur l'engagement de ces deux techniciens qui s'accrochent et qui seraient tentés d'aller loin ? Voilà la situation. Elle pourrait être résolue en un clin d'oeil s'il y a de la compréhension.

Dans le cas contraire, on risque d'entendre les éclats de voix jusqu'à Borj Bourguiba !