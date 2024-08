Tunisie: Saisie de marchandises de contrebande d'une valeur de 20 MD en trois mois - La Douane tunisienne frappe fort !

Les opérations qualitatives de la Douane tunisienne se poursuivent sur tout le territoire national. Avec des coups de filet, ils déjouent les manoeuvres criminelles des trafiquants, des passeurs, des contrebandiers et protègent l'économie et la société.

C'est ainsi que sur les côtes de Monastir, une patrouille a saisi des substances stupéfiantes ainsi que des statues et des pierres soupçonnées d'être des vestiges archéologiques et des cigarettes suspectées de contenir des substances stupéfiantes.

Les brigades maritimes de la douane à Sousse, Mahdia et La Goulette ont saisi des quantités de stupéfiants, de cigarettes électroniques, des objets archéologiques et des pierres précieuses, d'une valeur totale de plus de 20 millions de dinars, a indiqué, hier, la Direction générale de la douane (DGD). Elle a ajouté, dans un communiqué, que la brigade maritime de la douane à La Goulette a saisi une grande quantité de cigarettes électroniques de contrebande à bord d'un navire. Le suspect a reconnu qu'il s'adonnait au trafic de cigarettes électroniques au profit d'un individu résidant au Sahel. La valeur de la marchandise saisie est estimée à 272 mille dinars, selon la même source. A Mahdia, la brigade maritime de la douane a saisi des quantités de thon rouge d'origine étrangère, d'une valeur totale de plus de 10 millions de dinars

La brigade maritime de la douane à Sousse a saisi des moteurs de pêche et du matériel de plongée sous-marine d'une valeur totale de 72 mille dinars.

Sur les côtes de Monastir, une patrouille de la même brigade a saisi des substances stupéfiantes ainsi que des statues et des pierres soupçonnées d'être des vestiges archéologiques et des cigarettes suspectées de contenir des substances stupéfiantes. Après consultation, le Parquet a autorisé la poursuite de l'inspection à l'aéroport de Monastir, où les services douaniers ont saisi 11,4 kg de cannabis, 20 objets archéologiques et une quantité de pierres précieuses, selon la même source.