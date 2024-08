Cote d'Ivoire: Cocody - Jean-Marc Yacé lance un plan d'insertion professionnelle pour la jeunesse

La commune de Cocody se mobilise pour l'avenir. Jean-Marc Yacé, maire de la commune de Cocody, en collaboration avec son conseil municipal, a inauguré le premier Salon des Métiers, les 16 et 17 août 2024.

Un événement organisé avec le soutien d'Alliance for Youth et de l'UNESCO. Ce salon, accueilli au sein de la mairie, vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 18 à 35 ans en leur offrant des opportunités d'emploi, de formation et de réseautage.

Cet événement marque le début d'un projet quinquennal cher à Jean-Marc Yacé, qui entend préparer la jeunesse à relever les défis de demain. Lors de la cérémonie d'ouverture, le maire a souligné l'importance de cette initiative pour construire une « jeunesse capable de prendre la relève ». Ce premier salon a suscité un grand intérêt parmi les acteurs de l'éducation, les responsables des ressources humaines et les habitants de Cocody.

La commune de Cocody, véritable centre névralgique de la formation en Côte d'Ivoire, fait face à un enjeu crucial : assurer des débouchés professionnels aux nombreux jeunes formés dans ses établissements. C'est pour répondre à ce besoin que Jean-Marc Yacé a mis en place la Commission Éducation, Formation, Emploi et Sport dans le cadre de son plan de développement stratégique. L'objectif est de créer des formations adaptées aux besoins du marché du travail et de garantir l'excellence éducative pour les générations futures, comme l'a souligné Boua Nguessan Marie Thérèse, Conseillère Municipale, lors de son allocution inaugurale.

L'implication des partenaires privés dans ce projet est essentielle. Dochamou Magloire, Directeur Général de NSIA Assurances CI, a rappelé que l'Alliance for Youth, une coalition d'entreprises et d'institutions ivoiriennes fondée en 2019, a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Cocody, cité estudiantine de référence, abrite des institutions prestigieuses telles que l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'INPHB et de nombreux lycées et grandes écoles, faisant de cette initiative un enjeu clé pour la commune.

Durant les deux jours du salon, les jeunes participants ont pu passer des entretiens d'embauche, suivre des formations, bénéficier de mentorat et créer des liens professionnels. Cet événement, bien plus qu'une simple rencontre ponctuelle, se veut une véritable plateforme de développement personnel et professionnel. Jean-Marc Yacé et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement à long terme pour l'insertion professionnelle des jeunes, promettant une deuxième édition encore plus ambitieuse l'année prochaine.