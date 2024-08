Ile Maurice: L'ex-hôtel «Europa» clôturé

Alors que l'on croyait que les autorités allaient enfin démolir ce qui reste de l'hôtel Europa, à Curepipe, une clôture métallique avec fils barbelés a été installée autour de l'ex-hôtel en décrépitude. Cela, visiblement, pour y empêcher l'accès. Le terrain et le bâtiment ont fait l'objet d'une acquisition obligatoire et sont devenus la propriété de l'État. Et qu'en fera l'État ?

Selon nos informations, le lieu sera mis à la disposition de la National Housing Development Co Ltd (NHDC), mais cela n'a pas encore été finalisé. La NHDC travaillerait actuellement sur un plan de développement, probablement pour un projet de logement. Ce n'est que lorsque le ministère du Logement et des terres, entre autres, aura avalisé le projet que le terrain et le plus hideux immeuble de la ville seront mis à la disposition de la NHDC, qui devra d'abord démolir l'ex-hôtel.

Les Curepipiens devront donc patienter encore quelques mois avant que cet eye-sore disparaisse de leur vue. Nous apprenons que la clôture a été installée pour empêcher les squatteurs, notamment des drogués, de s'y installer, mais aussi pour que personne n'y mette le feu ou ne provoque d'autres incidents.

Un voisin du bâtiment enrage de lire que cet hôtel a fait la fierté de Curepipe. «On en avait toujours honte, même quand il fonctionnait comme tel. L'arrière et les flancs du bâtiment n'avaient jamais été complétés. L'architecture, elle, est de très mauvais goût, si l'on peut parler d'architecture. Et je ne vous parle pas de ses clients. Et clientes.»