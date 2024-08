Ile Maurice: Sous «influence politique» - Un projet de maison de jeux à Wolmar contesté

La mobilisation a débuté à Flic-en-Flac, plus précisément dans la région de Wolmar, où une société effectue des travaux dans un bâtiment résidentiel et partiellement commercial pour y aménager une maison de jeux. Les résidents et les voisins, qui contestent ce projet, craignent qu'un proche du Mouvement socialiste militant n'use de son influence pour que cette gaming house opère dans une zone habitée. Un des contestataires, intrigué par des travaux en cours dans l'immeuble, a mené une enquête pour apprendre qu'une société a eu le feu vert pour opérer au rez-de-chaussée et au sous-sol alors que les étages abritent des appartements. Quand il s'est renseigné auprès du conseil de district de Rivière-Noire, on l'a informé que la licence d'opération est délivrée par la Gambling Regulatory Authority (GRA). Les contestataires, apprend-on, ont envoyé une lettre à la GRA pour s'opposer au projet, mais ils attendent une réponse depuis deux semaines.

Toutefois, un préposé, nous déclare un contestataire, aurait affirmé qu'il est «normal d'avoir une gaming house dans cette localité et que la police n'y voit pas d'inconvénient». Par la suite, des résidents ont été «surpris» de rencontrer sur place la soeur d'une ancienne députée du MSM, qui est aussi la nièce d'une ministre influente du gouvernement. Un des contestataires lui aurait fait part qu'une maison de jeux n'est pas appropriée dans ce bâtiment en raison des résidences et de l'absence de parking. Il nous revient qu'elle lui aurait répondu que le projet ira de l'avant en raison des engagements pris par le promoteur avec des investisseurs étrangers.

%

Le promoteur du projet est la société Chivas Holding Ltd, incorporée le 8 janvier 2024 pour opérer une gaming house de catégorie «A» à Flic-en-Flac, sous le nom de «Mindspark Exchange». L'adresse de la société est Royal Road, Mont-Ida et le seul directeur et secrétaire de la compagnie est un certain Jaysingh Jankeeram. Nous avons recherché des renseignements sur cette personne sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais sans succès. Serait-ce un prête-nom ?

Nous avons sollicité la soeur de l'ex-députée et nièce d'une ministre pour mieux comprendre sa présence sur les lieux. Elle nous a prié de ne pas la nommer car elle est juste une contractuelle et que sa société est responsable de rénovation. Toutefois, elle insiste qu'elle n'est pas actionnaire bien qu'elle connaisse ce projet sur le bout des doigts ayant étudié le dossier pour répondre aux demandes de la société. En défense du projet, elle ajoute : «Je pourvois des équipements au promoteur. C'est pour cette raison que je me rends régulièrement sur place. J'ai regardé son dossier et je peux vous dire que le promoteur a pris les mesures nécessaires pour que le bruit n'incommode pas les habitants. Il y aura la sécurité et aucun problème de parking. D'ailleurs, le bâtiment abrite déjà des commerces. C'est un projet qui fera rentrer une grosse somme d'argent dans les caisses de l'État», insiste-t-elle.

Les contestataires du projet ont contacté Véronique Leu-Govind, ancienne présidente du conseil de district de Rivière-Noire et candidate de l'opposition aux prochaines élections générales. «C'est une zone résidentielle. Il est vrai que le bâtiment est également commercial, mais pour certains types d'activités uniquement. D'après mes renseignements, il n'y a qu'un parking pour chaque commerce, mais il n'y a pas assez de parking pour une maison de jeux, il en faut plus. Le promoteur aurait dû faire une demande de permis au conseil de district de Rivière-Noire. Si ce conseil lui a accordé un permis, je pense qu'il y a une faute. Il ne faut pas oublier que l'ancien ministre Showkutally Soodhun s'était opposé à l'aménagement d'un casino à Saint-Paul, quand l'époux d'une ancienne PPS avait voulu aménager une betting house dans une zone résidentielle de cette localité. Pourquoi cela serait-il permis dans une zone résidentielle à Wolmar ?» se demande-t-elle.

La présidente du conseil du district, Veenabye Jeewajee, affirme que les fonctionnaires du conseil du district compilent un rapport sur ce projet depuis deux semaines. «Je dois avoir le rapport mercredi (NdlR, aujourd'hui). Nous allons l'étudier le même jour en comité. S'il n'a pas eu le permis adéquat, nous demanderons au promoteur de tout arrêter», insiste-t-elle.

Nous avons aussi sollicité la GRA pour savoir si elle a livré un permis à Chivas Holding Ltd pour opérer un casino à Flic-en-Flac, mais personne n'est revenu vers nous malgré nos appels et messages.