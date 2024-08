Afrique: Election au poste de directeur régional de l'OMS - Des personnalités africaines plaident pour le Dr Ibrahima Socé Fall

Dans un éditorial commun, une dizaine de personnalités africaines, mondialement reconnues, ont plaidé hier, mardi 20 août en faveur de l'élection du Dr Ibrahima Socé Fall du Sénégal, au poste de Directeur régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique.

Le document contenant l'intégralité de l'éditorial commun, est intitulé « Un leader visionnaire pour l'Afrique : Candidature du Dr Ibrahima Socé Fall au poste de Directeur régional de l'OMS ». Parmi les signataires de cet édito, figurent des noms comme ceux des Professeurs Awa Marie Coll Seck et Souleymane Mboup, des Docteurs Obere Okereke et Ngozi Erondu ou de M. Mabingué Ngom et Mme Yacine Djibo, entre autres.

Selon ledit édito, la candidature du Dr Ibrahima Socé Fall au poste de Directeur régional de l'OMS sonne comme une aubaine pour le continent africain qui se trouve à un moment critique, confronté au triple fardeau des maladies transmissibles, des maladies non transmissibles et de la menace toujours présente des épidémies et des pandémies. « En ces temps difficiles, un leadership fort et visionnaire est impératif pour faire face aux complexités de notre paysage sanitaire », renseigne la source.

Pour les signataires, le Dr Ibrahima Socé Fall, éminent clinicien et expert en Santé publique, apparaît comme le candidat exceptionnel pour diriger le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Présenté par la République du Sénégal et appuyé par l'Union africaine et la CEDEAO, le Dr Fall incarne, selon eux, l'expertise, le dévouement et la vision stratégique nécessaires pour renforcer les normes sanitaires en Afrique.

Dans son programme de campagne, il est noté selon les signataires que le Dr Fall s'est engagé à lutter contre la prévalence croissante des maladies non transmissibles et des troubles de santé mentale, qui affectent de plus en plus les populations africaines. Son souci d'intégrer la santé dans toutes les politiques sectorielles met en évidence l'interconnexion des déterminants de la santé, depuis les facteurs économiques et sociaux jusqu'aux influences environnementales.

En promouvant une approche holistique de la santé, le Dr Fall cherche à créer un système de santé durable et équitable pour tous. Ainsi, dans son manifeste, « La santé pour tous, tous pour la santé » ces derniers estiment un programme régional pour promouvoir et protéger la santé et fournir des soins de santé de qualité pour libérer la prospérité de l'Afrique avec cinq priorités stratégiques qui guideront ses actions en tant que Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.

Il s'agit des politiques de santé fondées sur des données probantes et des systèmes de santé résilients, de l'amélioration de la préparation et de la riposte aux situations d'urgence sanitaire, de la réduction accélérée des taux de mortalité maternelle, néonatale et des enfants de moins de cinq ans, et l'élimination des maladies transmissibles à fort impact, la lutte contre les maladies non transmissibles et les troubles de santé mentale et enfin l'amélioration de l'intelligence sanitaire pour répondre aux risques sanitaires actuels et futurs.

Pour rappel, le Dr Ibrahima Socé Fall est le candidat présenté par la République du Sénégal pour le poste de Directeur régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'Afrique dont le Comité régional passera aux voix pour désigner le prochain Directeur régional lors d'une séance à huis clos de sa soixante-quatorzième session. Celle-ci se tiendra du 26 au 30 août 2024, à Brazzaville (Congo).

La candidature du Dr Ibrahima Socé Fall est également endossée par l'Union Africaine (UA) et par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Trois autres candidats sont aussi en lice pour ce poste, il s'agit de Dr Boureima Hama Sambo (Niger), Dr Richard Mihigo (Rwanda) et Dr Faustine Engelbert Ndugulile (Tanzanie). La Côte d'ivoire avait initialement présenté un candidat mais l'a retiré en faveur du Dr Ibrahima Socé Fall.