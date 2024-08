Sénégal: Différend ministère des sports - Fsf - Chronologie d'une crise programmée

Fini le duel à fleurets mouchetés entre le département des sports et la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui se regardent en chiens de faïence depuis quelques semaines.

Après l'épisode de la lettre suspendant l'assemblée générale ordinaire de l'instance suprême du football sénégalais, une aussi en provenance de la tutelle réclamant des rapports financiers de la Can 2023 et le Mondial 2022 a Maitre Senghor et a son équipe, a alimente la tension. La réponse de la FSF ne plaide non plus pour un apaisement. Et pour cause, non seulement la FSF renvoie une copie vide a Khady Diene Gaye, en lui faisant savoir qu'elle s'est trompée d'interlocuteur. Pis, elle rappelle a la ministre que son département lui doit une dette estimée a 700 millions.

On sentait la tension venir. Elle était devenue presque inévitable à cause des échanges épistolaires aux allures d'injonctions que l'actuelle ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture, Mme Khady Diène Gaye sert à la Fédération sénégalaise de football. Alors qu'on n'avait pas encore fini d'épiloguer sur la raison de la lettre reportant l'assemblée générale ordinaire de la FSF, la Tutelle a adressé une nouvelle missive a l'instance du football sénégalais avec comme objet : «bilans financiers Coupe du Monde 2022 et CAN 2023». «(...)

Je dois répondre à des questions posées par un honorable député, relatives, entre autres, aux bilans financiers des campagnes de l'Equipe nationale A de football pour la Coupe du Monde de Football 2 et la Coupe d'Afrique des Nations 2023. A cette fin, je vous demande de vouloir bien me communiquer, dès réception de la présente, les bilans financiers desdites campagnes (...), a écrit la ministre des sports, le 7 aout dernier.

«La FSF ne peut pas produire les bilans financiers desdites compétitions»

Dans sa réponse envoyée le 19 aout, la FSF répond : «Nous accusons réception de votre correspondance rappelée en référence par laquelle vous nous demandez de vous fournir les bilans financiers des campagnes de l'Equipe nationale A de football pour la Coupe du Monde « Qatar 2022" et la Coupe d'Afrique des Nations 2023. En retour, nous vous prions de noter que les budgets de ces compétitions ont été toujours arrêtés par les services du Ministère des Sports, soumis au Ministère des finances et exécutés exclusivement et en totalité par les services financiers du Ministère de tutelle.

Nous précisons que l'intervention de la Fédération Sénégalaise de Football dans la préparation des budgets des compétitions (éliminatoires ou phases finales de CAN ou Coupes du Monde) se limite à l'expression des besoins établie sur la base de la planification élaborée par le staff technique de l'Equipe en la forme d'une fiche d'opération transmise à la tutelle qui la modifie en intégrant les rubriques non chiffrées par la FSF (mentions «pour mémoire ») de même que les dépenses autres que celles du groupe de performance.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, seuls les services financiers du Ministère des Sports (DAGE), gestionnaires exclusifs du budget mis à leur disposition par le Trésor devraient être en mesure de présenter les bilans financiers de la Coupe du Monde Qatar 2022 et de la CAN Côte d'Ivoire 2023. N'étant ni ordonnatrice ni exécutrice technique ou opérationnelle des dépenses publiques relatives au budget de ces compétitions, la FSF ne peut donc pas produire les bilans financiers desdites compétitions ».

Une dette de 700 millions

Les services de Me Augustin Senghor ne s'arrêtent pas là. Ils ont tenu a rappeler à la ministre que le département des Sports doit de l'argent a la FSF. «Tout au plus, pouvons-nous vous rappeler que pour ces deux compétitions, la FSF a dû avancer pour le compte du Ministère des dépenses prévues dans le budget dégagé par le Ministère des Finances et non pris en charge par votre Département et qui, à ce jour, ne nous ont pas été remboursés», soutiennent-ils. Cette dette s'élèverait a plus de 700 millions de F CFA.

Cette réponse qui sonne comme un camouflet risque d'envenimer la situation tendue entre la Tutelle et la FSF. Une crise inutile mais savamment orchestrée a un peu plus d'un an de l'élection du président de la FSF et qui risque de plomber les qualifications de l'équipe nationale de football. Elle, qui a besoin de sérénité face aux Diables rouges de la RD Congo déjà en embuscade.